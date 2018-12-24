大巨蛋亂局 柯態度丕變 拆蛋派步步退

2018-12-24

〔記者鍾泓良／台北報導〕關於大巨蛋案，台北市府長期存在主張讓遠雄復工的「喬蛋派」及主張拆除或解約的「拆蛋派」之爭，都發局長林洲民（見圖，記者沈佩瑤攝）與副市長林欽榮均屬於「拆蛋派」，起初台北市長柯文哲對遠雄態度強硬時，也指示「雙林」嚴格要求大巨蛋，所提的「七大公安基準」也被遠雄視為眼中釘、開發緊箍咒；隨著柯態度丕變，「雙林」成為復工絆腳石，也間接導致林欽榮率先請辭，林洲民隨後被「降調」為都更中心董事長。

「雙林」守不住 注定分飛

柯文哲上任初期將大巨蛋打為五大弊案，指示林欽榮成立大巨蛋公安體檢小組，隨後指出大巨蛋有五大缺失，並提出「七項公安基準」，拋出「拆蛋」或「拆商場」的驚人建議。

面對遠雄強硬態度，「拆蛋派」再出招，在二○一五年五月廿日指大巨蛋「未按圖施工」，勒令遠雄停工，並提出需經過台灣建築中心防火避難審查、都市設計審議、環境影響評估及建造執照變更才可復工；遠雄也提出訴訟戰，讓市府與遠雄關係陷入冰點。

拆蛋聲浪正高時，柯文哲順應護樹團體主張，長達兩年未開闢大巨蛋與國父紀念館間的地下連通道；近期柯卻以此案例砲打文化部長鄭麗君。隨著二○一六年九月「解約大限」後，「喬蛋派」逐漸掌勢，大巨蛋朝向復工方向邁進，讓「拆蛋派」地位尷尬。但林洲民並未鬆手公安，持續以高規格審查復工；更在今年三月拋出，大巨蛋因不符合「建築技術規則」，若不修正，未來不得舉辦演唱會，再度惹惱遠雄，二度撤件。

大巨蛋下月三日再闖關

不過，林洲民並非無態度轉變，如他過去堅持「基地內防災」，但十一月都審會已同意大巨蛋可到基地外逃生，本月「蔡柯會」也爭取大巨蛋地下連通道當作逃生範圍。

林洲民被「降調」後，大巨蛋將在一月三日再闖北市都市設計審議會；松菸公園催生聯盟召集人游藝預言，若林洲民及力表意見的都審委員都缺席，大巨蛋應一、兩次就闖關，意即跑完接下來環評、申請建照流程，即可全面復工。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/