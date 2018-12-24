《星期專訪》鄭文燦︰民進黨急務 清理戰場

2018-12-24

記者謝武雄、魏瑾筠、余瑞仁／專訪

九合一選舉民進黨慘敗，在逆境中以高票連任桃園市長的鄭文燦頓時成為媒體焦點，而後從要求府院黨都需改組檢討、婉拒代理黨主席到協調黨內中生代共推行政院秘書長卓榮泰參選黨主席，且為了桃園等三市未納入國旅補助，不惜對中央嗆聲、醞釀要撤換觀光局長，成功讓政策改變，一連串的動作總吸引目光，成為民進黨內最受矚目的中生代，也讓各方看好他未來的接班態勢。

問：在中央執政不力的因素下，你能大勝國民黨對手、高票連任的原因為何？

答：這次大選，我的得票成長五萬多票，與對手國民黨陳學聖差距拉到近十五萬票，對手沒有接地氣應是敗選主因。這次選舉我在桃園十三區全贏，在藍營票倉的中壢區上屆輸一萬五千票，這次贏了七千票，來回就有二萬二千票，這對國民黨來說是大挫敗。我想，能得到市民的認同，最重要的是將市政工作化繁為簡，讓市民都聽得懂市府到底做了哪些建設與努力，這就是「鄭文燦模式」，因此在選舉時，儘管對手一天一抹黑，也是沒用的；另外，前縣長吳志揚任內好的政策市府延續了，例如青年就業站、大學就業博覽會加上證照站、學習站、學分班補助，而錯誤的政策就喊停，鐵路高架化就是最明顯案例，我認為這是次佳方案，改為選擇地下化的百年方案，才能獲得民眾認同。

中生代須承擔 擁卓劇本7人一起想

問：蔡英文總統辭去黨主席後，黨內要求中生代接班，各界認為你接任黨主席的呼聲最高，你從不參選黨主席，到與黨內中生代共推行政院秘書長卓榮泰參選黨主席，其中的轉折為何？

答：不參選主席的主要考量是市政工作幾乎要耗掉我九成五的精力，實在分身乏術；而與黨內中生代共推卓榮泰參與黨主席補選，旨在強調中生代願意共同承擔責任，否則新產生的黨主席會太孤單，這套「劇本」是七個人一起想的，透過串連討論，大家都覺得中生代站出來比較好，期間也曾詢問前立委陳其邁的意願，因陳其邁婉拒，最後敲定共推卓榮泰，而卓榮泰須循黨內民主機制參選，由黨員直選。

問：你認為民進黨在九合一大選敗選的原因為何？要如何痛定思痛，重新找回國人的支持？

答：這次大選，民進黨在中台灣的台中、彰化、雲林全垮，南台灣的嘉義市、高雄也被翻盤，台南市雖然保住，但得票率也大幅衰退，因此我在選後喊出府院黨都得改組，要讓國人對民進黨的檢討有感，且誠如卓榮泰所說，「韓流」的產生，是民眾對民進黨各種施政不滿情緒的投射，黨內必須檢討為何人民從喜歡民進黨變成討厭民進黨。

我認為，民進黨當前最重要的工作是得趕快「清理戰場」，讓一些不利的因素告一段落，畢竟這次選舉因「韓流」帶來執政版圖的改變，顯示民眾對民進黨政府兩年半的執政不滿意，舉凡年金改革、同婚議題、一例一休、庶民經濟、核食等議題，都讓民進黨吃足苦頭。

另個讓民進黨失分的就是台大校長遴選案的僵局，由於教育部、台大互不讓步，不僅造成學校沒有校長，影響台大競爭力，更影響社會觀感，現在最好的方式就是補正先前的遴選瑕疵，重啟遴選機制，讓利害關係者迴避，如果管中閔仍然出線，自然就解套上任。

柯選後沒完全放下 綠白合作看項目

問：行政院長賴清德二度表達辭意，對於賴的去與留，你有什麼看法？

答：賴清德院長的施政其實做得很好，包含解決五缺問題、照顧偏鄉等，還有很多新政策，想把事情解決、也有能力做好，但無奈選舉輸了，以我對賴清德的了解，他覺得必須信守責任政治，因此會選擇適當的時間離開，也讓蔡總統可以重新布局，安排新的執政團隊。

問：這次台北市長選舉綠白分家，柯文哲險勝連任，但北市立委補選綠白仍各自提名，未來綠白還有合作的可能性嗎？

答：台北市長選舉中，民進黨姚文智只拿下十四％選票，綠營支持者明顯出現了棄保現象，讓柯文哲市長驚險連任。但柯文哲要發展成為第三勢力，得要有鮮明的主張、旗幟，目前看來還沒形成，未來綠白合作要看項目。只是，選後柯文哲似乎還沒「完全放下」，因此「蔡柯會」氣氛不佳，目前台北市的立委補選也各自推人選，未來只能存異求同，尋找合作契機。

看二○二四 不會許一些「遙遠夢想」

問：你即將進入第二個市長任期，是否考慮黨內市長接棒人選、條件為何？

答：未來要接任市長的人選一定得要接地氣，如果是現任立委，就得先通過下次選舉的考驗，如果沒辦法連任，想要挑戰選市長，難度就會很高。當然，是否挑戰接棒，得看立委自身的態度。

事實上，四年後的市長選舉，黨內有提名機制，現階段我還是做好市政工作為主，黨內接班問題緩一緩再說，畢竟來年的總統、立委大選會很艱困，中央執政有一定包袱，才二年半的時間就產生這麼大的困局，著實令人意想不到，我會心無旁鶩，先做好眼前市政工作最重要。

問：你是否會在二○二四年角逐總統大位？

答：我覺得還是將市政做好最重要。我認為，要成為合格的總統候選人，得要有地方治理、國政治理經驗，如此的培養程序很漫長，絕非一蹴可幾，能符合條件的人才相當有限；政治領域中，很多人常提到「我的志願」，但大部分人的願望都沒辦法實現，我不會許一些「遙遠的夢想」，會以務實態度、一步一腳印把工作做好。

政治開價過高 兩岸城市很難交流

問：台北市及藍營縣市長將會強化兩岸交流，你在桃園市長任內，對美、日城市外交著墨很深，未來推動城市外交的重點為何？

答：兩岸的城市交流當然是好的，但當「九二共識」、「兩岸一家親」成了「通關密語」，這樣是加了些政治路障，畢竟彼此交流時，雙方的待客之道總不能要求客人講一些「沒辦法接受的話」，同樣的在作客時，也不會去嗆對方。交流就是交流，應該儘量把政治開價降低，如果開價過高，會很難交流。

我在首屆市長任期內的確和很多美、日城市有密切交流，下個任期會增加東南亞國家城市的交流，對於與中國的城市交流，會抱著可遇不可求態度，不會去強求。

問：網路政治時代來臨，這次選舉有韓流效應，未來你與桃園市府，乃至民進黨要如何因應？

答：網路的發達確實已讓民眾對政黨的黏著度降低，但網路平台會有極端化效應，不易產生理性辯論，加上假新聞帶風向，使得言論趨向極端，這是執政者要面對的問題，尤其是傳統造勢活動與網路民意會有相當落差，但無論如何，未來的政治必須善用網路工具、注意網路民意，學習網路行銷的技巧，直播的觀眾竟然比演講會多了十倍，演講二、三千人很多，網路累積二、三萬人很容易，將來我會花更多時間在臉書、LINE等網路平台，向民眾報告各項市政建設成果。

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