蘇啟誠輕生事件 鄭運鵬：國民黨用假消息罵人 如今想切割

2018-12-23

〔記者黃欣柏、鍾麗華、彭琬馨／台北報導〕對於駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生事件，立法院國民黨團昨批評，外交部將蘇案歸責於假新聞，與家屬指「蘇不想受到羞辱」等說法不同。不過，國民黨團在九月七日就引網路謠言批判外交部及駐大阪辦事處工作不力。民進黨立委鄭運鵬昨痛批，國民黨當初用假消息罵人，如今又想跟假消息切割，根本就是在推卸責任。

國民黨團限政院一個月內公布真相

國民黨立委曾銘宗、呂玉玲及李彥秀昨召開記者會指出，外交部與駐日代表謝長廷始終將蘇案歸責於假新聞，與家屬所謂「蘇不想受到羞辱」等說法顯然不同，行政院應組成專案小組，在一個月內公布真相，並根據調查結果追究相關官員的政治與法律責任，否則立法院不排除成立調閱小組，還蘇一個公道。

不過，在今年九月初燕子颱風襲擊日本大阪等地，造成台灣旅客滯留機場時，國民黨團就由曾銘宗、江啟臣及陳宜民三名立委召開記者會，指有滯留日本的台灣旅客向駐日館處尋求協助，駐日人員竟「漠不關心、袖手旁觀」，國民黨團要表達「最嚴厲的譴責」，也要求外交部「查辦相關人員處理態度，並追究相關的責任」。

對此，鄭運鵬表示，蘇啟誠案的起點確實就是假消息，當時大家被假消息所騙，讓駐大阪辦事處幾乎「眾人皆曰可殺」，才會有後來的悲劇。國民黨當初引用假消息罵人，如今又一直要把這件事跟假消息切割，根本就是在推卸責任，是非常惡質的行為。

至於蘇啟誠家屬聲明指，蘇啟誠是因「不想受到羞辱」才選擇輕生，外界猜測蘇生前與外交部長官的通話成為最後自殺關鍵，外交部昨表示不回應、也沒有評論。

監察院昨也公布監委張武修對關西機場事件的調查報告，張武修受訪表示，在行政作業上沒有發現太大的疏失。

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