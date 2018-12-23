南市議長選舉 傳可能重演李全教事件

2018-12-23

〔記者邱灝唐、吳政峰／台南報導〕台南市正副議長選舉選情詭譎，繼國民黨議員聲稱有廠商「被迫樂捐」八千萬支援某組參選人後，昨又傳出另有一筆三千萬資金介入選舉，且有消息指出，現任民進黨副議長郭信良可能帶兩名黨籍議員出走，並與國民黨及無黨籍議員產生不同組合，甚至可能重演本屆李全教當選議長，讓民進黨翻盤的變局。

傳脫黨參選 郭信良：我已放空

郭信良則回應，他已放空，為什麼還扯到他身上？這應是有心人故意放話，傳聞的任何金援，應該是未來握有市府行政資源的人才有這種能耐。問他會不會脫黨？他重申：「我已放空」。

第三屆台南市議會共五十七席，無政黨過半，握有廿五席的民進黨提名的邱莉莉及郭清華，須再拉四票才能過半。昨天傳出未獲黨提名的郭信良可能與另兩名黨籍議員一同脫黨，這三票可能與他黨結合。

擁有十六席的國民黨則有洪玉鳳、林燕祝表態參選議長，蔡淑惠表態參選副議長；無黨有林炳利、杜素吟表態要選副議長。上述人選都還在協調，仍未定案；政壇傳聞，若郭信良能掌握十三票，國民黨團可能拱手讓出，轉而支持郭信良與林炳利或杜素吟搭檔參選正副議長，一舉翻掉民進黨。

對此傳聞，有意參選議長的國民黨團副書記長洪玉鳳否認，強調將和無黨整合競選；無黨聯盟也說，這些都是傳言。邱莉莉和台南市黨部主委黃先柱則說，雖有聽聞，但相信郭信良對黨的忠誠。

據傳，十四席無黨籍議員，民進黨和郭信良各握五至六席，尚有四到五席仍在「觀風向」，雙方正在角力中。至於其中有無不足為外人道的「秘密行情」，引起檢調關切，法務部則強調，將嚴格查察賄選。

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