挺吳敦義中常委酸朱立倫：3年前輸320萬票

2018-12-23

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨日展開九合一選後「感恩之旅」，面對地方勸進以及媒體詢問二○二○動向，依然不願表態。據黨內人士指出，吳敦義是謀定而後動的人，目前心意未定，但應該會在農曆春節前「感恩之旅」跑完全台各縣市，三月立委補選後態度明朗，將近二十位的親吳中常委也將幫忙吳這一局。

吳是否選總統 三月立委補選後明朗

一位挺吳的中常委表示，現階段有不少拱朱人士認為朱立倫實力強，但「三年前同一個人才輸三百多萬票，不是輸三十萬、一百三十萬，是三百二十萬哪！」當年他們從補選主席就支持朱，也支持朱選總統，後來朱讓洪秀柱選，又把洪秀柱換掉，所以朱的領導方式，「大家已經被嚇過了！」

這位人士說，就像當年大家對朱立倫的期待一樣，「不選總統的人，幹嘛來當黨主席！」吳敦義本身就有準備挑戰二○二○的使命。

另一位接近吳敦義的中常委則透露，選後曾當面問過吳的意思，但吳沒有正面回應。如果確定要選，大家還是會幫忙這一局，不過吳要先表態，畢竟現在已經不是靠人拱的年代。

挺吳人士研判，吳敦義應該還在等待「東風」吹起，也就是從政多年所累積的人脈，而且吳有黨魁高度，春節前先把「感恩之旅」跑完全台各縣市，三月立委補選忙完，才會慢慢把局面拉到大選，因此即便朱立倫卸任新北市長後就宣布參選總統，吳敦義也不必急著表態。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/