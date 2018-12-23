合併選舉 民進黨多數立委認同

2018-12-23

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨政府對於二○二○年總統與立委是否合併選舉，並未表達態度，民進黨立委則主張合併選舉，認為沒必要短時間內舉辦兩次選舉，也可節省經費，選舉應從國家制度思考，不要從個人或個別選舉利弊來思考。

立委反對個人或選舉利弊思考

立委吳思瑤說，本屆選舉已經合併，不太好再改變人民已習慣的做法，她反對從選舉利害角度思考合併或分開選；吳思瑤強調，台灣要進入一個穩定的制度運作，一旦拆開選，可能會浪費更多社會動員。

立委李俊俋也說，他支持合併選舉，一方面節省經費，也因兩次選舉時間接近，沒必要短時間內舉辦兩次選舉。立委賴瑞隆說，分開選還要額外多花選舉經費，對國家來說是一種浪費，選舉應該從國家制度思考，不要從個人因素思考整體制度。

中選會：分開選舉需多花六億

中選會代理主委陳朝建二十日曾表示，總統立委是否合併舉行，預計明年二、三月決定。若分開選舉，需多花新台幣六億元。

台大政治系教授王業立昨受訪認為，合併或分開各有利弊，過去也有很多討論，合併選舉「最大的好處只有節省經費」，但立委與總統就職時間不同，造成憲政空窗期的問題「會比較嚴重」；王表示，如二○一六年發生長達四個月的看守政府，是「世界少見」，政府的責任也無法清楚劃分，甚至影響憲政體制運作。

學者提醒 有四個月憲政空窗期

東吳法律系副教授胡博硯表示，從選舉技術來考量，「可以合併就盡量合併」，因為合併後「一組人可以重複做兩件事」，合併選舉也有利拉高民眾投票意願，「應該要支持」；至於因總統與立委就職時間不同造成的憲政空窗期，胡博硯表示，應該回歸到憲政體制的討論，到底是要採取「總統制」還是「內閣制」，才有辦法根本解決這個問題。

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