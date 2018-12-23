2020提名時程 吳敦義：先看總統立委併選否

2018-12-23

〔記者施曉光、張聰秋／綜合報導〕國民黨主席吳敦義昨天在彰化縣參加感恩茶會，對於媒體關切總統大選提名問題，吳敦義表示，目前他的工作是黨主席，第一步要確認的是過去國民黨推派總統人選的方式，有全民調、有七成民調搭三成黨員投票，也有黨代表大會決定或全體黨員決定，要採行何種方式，將等執政黨宣布立委和總統選舉是要分開選或合併選後再決定。

合併或分開選 國民黨尚無共識

對於吳敦義的說法，國民黨組發會主委李哲華指出，吳所談的問題是總統提名時程，而非提名的遊戲規則，如果總統、立委確定分開選舉，依照二○○八年的經驗，三月才選總統，所以總統提名時程就不必提早，如果合併選舉，可能在一月投票，就會像二○一六年大選，大概在前一年的四月就要開始作業。

至於國民黨是主張總統、立委選舉應合併或分開選舉，李哲華指出，目前黨內尚未就此議題形成共識，日前中常會上曾經初步討論，最後決議請智庫提分析報告，未來智庫提出報告送中常會討論後，才會確定黨的基本立場。

李哲華表示，總統、立委選舉過去分開、合併舉行都有過，二○○八年是分開選舉，那次國民黨選得很好，原因是扁政府執政很差，二○一二年大選時，黨內一度有人主張分開舉行，原因是擔心馬政府經歷八八風災等大環境因素不利立委選舉，但最後還是合併選舉，結果國民黨立委選舉沒有很差，二○一六年大選時繼續合併舉行，由於馬政府執政狀況不佳，結果國民黨大敗，因此他個人認為，真正影響立委選舉的是執政黨執政的好壞，而不是分開或合併選舉本身。

吳：會推最有機會勝選候選人

國民黨中常委李德維則表示，國民黨現在很窮，如果分開選對國民黨很「傷」，因為選舉必須造勢、動員，分兩次選舉對國民黨很辛苦，如果合併選，不但節省公帑，國民黨也可以省錢。

對於總統選舉提名，吳敦義昨受訪時則強調，未來初選不論何種方式，前提就是公平、公開推舉出有品德、操守、能力、政績，對國家人民非常忠誠的國民黨員，「我們會推出一個最適當、最有機會勝選的候選人」。

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