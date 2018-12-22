傅崐萁涉「包養」記者 檢分案調查

2018-12-22

〔本報記者／綜合報導〕花蓮前縣長傅崐萁以「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」採購案名義，連續兩年砸五四六萬元，分二十五個標案，給平面及電子十四家媒體花蓮駐地記者做「勞務採購」，花蓮地檢署主任檢察官王怡仁說，已剪報蒐集資料分案調查。

傅系結合離職記者醞釀反撲

但據悉，「傅系人馬」找法界人士協助指點若干涉案離職記者，可能在徐榛蔚就職花蓮縣長後，將採取法律行動指向「民進黨政治壓迫」。

另根據政府電子採購網公告顯示，在傅崐萁下台前，今年八月九日又有一筆招標公告「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」採購案，標案名稱與先前的採購案相同，總經費三百七十九萬元，是否已決標或執行，採購網卻未顯示進度。

對此，花蓮縣政府行政暨研考處長謝明宏無奈表示：「事件發生後，新聞科長及業務承辦人員全都請休假，要到新任縣長徐榛蔚就職才回來上班」，導致他也調不到相關資料。

王怡仁昨受訪表示，對採購案已分案調查，調查重點要釐清花蓮縣府官員是否涉嫌圖利自己或他人罪，或違反政府採購法綁標、圍標。部分記者欺瞞公司的行為是否涉及背信罪，將一併釐清。背信因屬公訴罪，構成要件較複雜，須看電視台與記者間訂定的規範或公約等內容，才能認定。

據悉，十九日晚間，縣府傅系人馬找社會處、勞資科及律師，和部份被免職記者碰面沙盤推演，律師指可用「解僱不符比例原則」跟電視台、報社打官司，並建議等到廿五日縣長交接後，就在花蓮打官司，並以別縣市政府都有媒體業配採購為由，將此事件定調為民進黨的政治壓迫。

TVBS記者改口涉入被免職

目前已有客家台、台視、東森、原民台、壹電視、聯合報駐地記者陸續請辭。民視目前對駐地記者停職處分，而三立則祭出重罰予以免職。TVBS第一時間否認此事，表示李姓記者當初對投標予以婉謝，但經調查後，前日該記者改口，承認確實透過曾萬昌擔任中間人涉入花蓮縣政宣導採購案，TVBS予以免職。

中天電視台吳姓、廖姓兩名記者仍在接受內部調查，中天表示：「公司及人評會調查中，依最後決議執行。」

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