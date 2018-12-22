張︰無黨籍參選 對藍營更有利

2018-12-22

〔記者王憶紅／台北報導〕前行政院長、台灣大基金會董事張善政昨表示，以無黨籍身分參選二○二○年總統為優先考量。他也向國民黨喊話說，「這次選舉不是國民黨非常厲害，而是民進黨太差，如果真的有意思跟我合作，讓我保留無黨籍身分，這對國民黨更有利，希望國民黨想清楚這一點」。

張善政昨出席台灣大基金會「為重症兒耶誕獻愛」活動，會中幫重症小朋友達成願望。至於自己的耶誕願望，張善政說，還沒想，希望國家越來越好，「其實你們也知道我在想什麼」，但想先過個好年，這是第一目標；不過，過年時會想這些問題。

至於要選總統？還是副手？張善政說：「當然是正。」

是否等國民黨初選，態勢明朗後再做決定？張善政表示，「對，但他們初選時間我也不知道，不想把主動權喪失掉，變成要觀察別人的動作，自己想清楚後會有自己的計畫」。

至於是否會加入國民黨？張善政說，暫時沒有想法，不打算加入，會以無黨籍參選。如果國民黨有意跟他合作，讓他保留無黨籍身分，這對國民黨更有利。張善政說，希望國民黨想清楚這一點。

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