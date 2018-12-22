王︰是否選總統 看緣的變化

2018-12-22

〔記者黃欣柏、陳昀／台北報導〕二○二○總統大選議題逐漸加溫，對於未來是否出馬競選總統，國民黨立委、前立法院長王金平昨表示，要看上天的意思、人民的意思及「緣」的變化，「緣成熟了才會知道怎麼走！」

至於下屆是否確定不再擔任立委，王金平則說，一定會有人比他做得更好，「所以我何必在乎自己呢？」

王金平昨出席立法院厚生會會長交接典禮時，被問及過去是否曾兩度拒絕與馬英九搭配競選正、副總統？王金平坦言，馬首次競選總統時，曾請國民黨前秘書長詹春柏找他討論，因為過了兩個多月他仍沒決定，黨內才決定改找蕭萬長。後來在二○一一年初，馬又請時任總統府秘書長廖了以邀集地方人士到他家，要他在副總統與立法院長中擇一，但他也沒回答，只說要慢慢考慮。

對於日前受訪喊出「選副總統不如選總統」，王金平僅說，他若要當副總統，過去已有兩次機會，但他覺得待在立法院的貢獻不會比副總統少，而且他在立法院還待得比較習慣。

對於國民黨主席吳敦義將展開感恩之旅，被外界解讀為選總統的「起手式」，王金平回應表示：「這是好事！」他強調，黨內應該高興有人願意出來競逐提名，不要像三年前只有洪秀柱一人願意登記。

王︰沒關說 為何要簽和解書

至於馬英九在新出版的回憶錄中提及，王金平在「九月政爭」時拒絕與他和解，甚至讓幫忙協調的林豐正等高層在門外苦等。對此，王金平表示，當時和解書的內容等於要他承認關說，「我又沒有關說，為什麼要簽這個東西？」不過每個人都可以從自己的角度去看事情，他尊重馬的說法。

立委曾銘宗則說，希望王金平留在立院為國民黨打拚。立委李彥秀認為，無論是王金平、朱立倫、吳敦義或前總統馬英九參選下屆總統，希望都能儘早表態。

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