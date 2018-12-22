民調攻2020無敵 柯：被藍綠橫掃還差不多

2018-12-22

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲驚險連任後，二○二○年動向備受關注，近日有民調顯示近五成民眾支持柯文哲參選總統，且柯不論對上民進黨及國民黨都可大獲全勝。柯文哲昨自嘲， 說他被藍綠橫掃還差不多。

柯文哲昨出席公開活動時冷回，民調就是這樣看看就好。他也笑稱，「那是給晚上CALL IN節目去討論的，我們就不要多做解釋。」柯文哲嘆氣說，他不想去講太多陰謀論，「人家想對你好，不一定是想真的對你好，後面不知道有沒有什麼陰謀。」

另一方面，柯於雙城論壇重提兩岸一家親，又主張兩岸應提出「新名詞」，不僅遭陸委會駁斥兩岸政策屬中央職權，時代力量立委林昶佐也呼籲應揚棄舊思維。柯文哲昨回應，他不會覺得是被陸委會打臉，他們只是丟出意見，怎麼做是中央要去想想看的。柯也重申，九二共識、兩岸一家親名詞在台灣被標籤化，不管哪個名詞都很難用，也許大家都應該思考，有沒有一個大家都可以接受的方法，每一方都有他的堅持，那在大家都堅持的狀態下，如何去妥協出一個方案，這種共存、共融也許才是比較新的思想。

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