蘇啟誠之死 24分關鍵通話 最後一根稻草

2018-12-22

台日關係協會秘書長張淑玲澄清：沒打過這通電話 也沒討論懲處

〔駐日特派員林翠儀、記者彭琬馨、呂伊萱／綜合報導〕前駐日大阪處長蘇啟誠過世即將滿百日，經過家屬發表聲明後，對於造成他選擇「以死明志」的主要原因也逐漸明朗，所有的箭頭都指向九月十三日晚間蘇啟誠與一名涉日外交長官的關鍵通話；消息人士指出，通話時間於當晚八點左右，長度達廿四分鐘，由於是以LINE通話，所以留有大家都看得懂的記錄。外傳這名長官就是台日關係協會秘書長張淑玲。

張淑玲昨出面澄清表示，事件發生最後兩天，自己因為公務不在台北，未與蘇處長有包含電話、LINE在內任何形式的直接聯繫，「我沒有打過這通電話」，部長也未授權她與處長聯繫。

蘇的死訊 傳長官要求別通知謝

而九月十四日上午大阪辦事處人員發現蘇處長輕生後，第一時間向家屬和外交部這名長官回報，但這名長官要求暫時不要通知駐日代表謝長廷。消息人士指出，大阪辦事處官員很詫異，因為當天謝就要抵達大阪（為了出席十五日的六處協調會議），看不到蘇來接，一定會覺得奇怪，所以就緊急通知謝長廷。至於這名長官為何不願讓大阪駐處在「第一時間」向謝長廷報告蘇的死訊，大家費疑猜。

蘇啟誠輕生前曾積極尋求法律協助，台僑律師張雅孝曾表示，十三日傍晚蘇啟誠打了四次電話找他，蘇指外界批評大阪處的電話應對態度很差，想找出記錄證明這指控是錯誤的，兩人約好隔天在大阪處見面，但隔天蘇一直沒出勤，下午一點就傳來蘇輕生惡耗。

蘇啟誠不只找張雅孝協助，還找了另一位律師友人，不巧這位友人當時出差不在日本。如此積極尋求法律協助的人，為何會在幾小時後選擇輕生，關鍵就在十三日晚間蘇啟誠返回官邸後，與這名涉日外交長官的LINE通話。

有媒體指，這位長官在這通二十幾分鐘的電話裡，告知蘇啟誠關西機場事件的懲處內容，包括蘇被調回外交部、記一小過，同時「預告」大阪辦事處全館人員今年考績丙等，還大罵蘇的做法害死大家。

張淑玲則澄清她未與蘇處長有包含電話、LINE在內任何形式的直接聯繫，也強調在釐清事實之前，外交部不可能討論調職或懲處，所有懲處程序都沒有啟動，也不可能在懲處前告知當事人懲處內容。

消息人士另指出，蘇啟誠今年七月從沖繩辦事處被調到大阪前，這名外交官也積極爭取大阪處長位子，甚至還帶了女兒到大阪的處長官邸勘查地點，但最後落空。不過這名外交官不死心仍積極爭取駐日，此人雖非主流派系，但受到歷任外交部長重用，即使政權輪替也安然升官。外傳蘇處長因關西機場處理問題將被究責調回國，接任人選就是這位涉日外交官。

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