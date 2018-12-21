潛艦、國艦國造 台船估可創340億產業效益

2018-12-21

〔記者洪臣宏、黃良傑、蘇福男、涂鉅旻／綜合報導〕海軍潛艦、國艦國造帶動商機，台船評估明年起可帶來最大年度產業效益三百四十億元，年度就業人口達近萬人。針對立院對國防部預算提出減列或凍結，引起相關工業鏈與產業界憂心，台船總經理曾國正指出，預算若有差距，恐會造成第二階段（建造原型艦）招標困難。

立法院外交國防委員會審查二○一九年度國防部預算，立委提出八百五十五項減列或凍結提案，其中海軍潛艦、國艦國造案成為「重災區」。台船承包潛艦國造第一階段設計案將於明年三月廿一日到期，曾國正表示會如期達標，好不容易第一階段走了一年多，第二階段可望在明年上半年招標，不希望生變，將配合軍方與立委溝通。

立院提減列國防部預算 業界憂影響下階段招標

立委邱志偉表示，包括羅致政等民、國兩黨立委對於多項艦艇國造案計畫內容有所質疑，十四日國防部預算審查會議，委員會決議全案保留，廿四日將再進行討論，若無法取得共識，會送出委員會進行協商。

情治單位透露，國艦國造不少技術不被撥移，潛艦設計仍朝防禦性方向，國防軍事能量與升級層次雖受質疑，但這一步必須跨過，否則一旦軍備失衡，恐無法捍衛台海安全。

台船總經理曾國正強調，希望國防自主能將台灣產業帶動起來。台船委託清華大學人文社會院針對國艦國造所衍生的經濟與就業效益進行研究，評估以國軍二○一四到二○二五年間，兩棲船塢運輸艦、沱江艦後續、快速布雷艇、新一代飛彈巡防艦、潛艦國造等建案帶動的產業關聯總效益，估計可為高雄地區創造的產值約一百八十億到三百四十億元，每年維修創造的產值大約介於四十五億到七十一億元。

創造就業人口部分，年度就業人數約五千一百人到九千四百人，每年維修創造的就業人數介於一千二百五十三人到 一千九百五十人之間，提升高雄地區的就業率介於○．四二％到○．七四％。

為加強我國嚇阻與不對稱戰力，國防部正進行「潛艦國造」原型艦合約設計。根據國防部明年度預算書顯示，潛艦國造合約設計共計二九九億餘元預算，造艦預算則約四九三億餘元，如期程順利，原型艦最快將在二○二四年下水，經過一到二年測評後加入海軍序列。

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