傅崐萁爆包養記者》新聞科長擅片面回應 蔡碧仲斥違行政倫理

2018-12-21

〔記者王錦義／花蓮報導〕「法治就是法治，不是人治，公務員得依法行政！」前花蓮縣長傅崐萁被爆包養記者案，花蓮縣代理縣長蔡碧仲昨天說，縣府研考室黃姓新聞科長未依規定，私自發出縣府新聞稿回應，昨要她答辯卻請假，將依違反行政倫理論處。

蔡碧仲說，今年五月就有人檢舉此案，調查局已受理調查，且赴縣府調卷，但資料並不周延，當時偵查不公開。十月初，接獲議員服務處來文，請縣府提供二○一七年至二○一八年間辦理的縣政宣導平面、影片素材及版權明細，才發現公務員未將採購資料上網，涉及行政責任，也可能涉及違反「政府採購法」，他認為「延遲上網應該是主管授意」。

蔡碧仲說，消息揭露後，黃姓新聞科長未經縣府同意，擅自發出新聞稿，發出內容為：「輿情蒐集本來就是各縣市政府重視且必須做的事。記者、媒體是最直接接觸民眾，只是透過與媒體間簽訂勞務契約，由媒體取得輿情後，每案都慎重對待，並呈給決策者做為施政參考，記者不會因參與了這樣的勞務採購案而在報導有任何偏頗。」

蔡碧仲說，「若是縣府每個人發新聞稿，都未經縣長同意，縣政府還算縣政府嗎？」「公務員這樣對嗎？還沒經過主管同意就私下揣摩上意，就是違反行政倫理，難道不該懲處嗎？」

花蓮縣府指出，針對立委質詢要求徹查「縣府以標案方式包養記者」一案，縣府願全力配合司法檢調調查，落實政府資訊公開透明原則。昨已請新聞科長與承辦員口頭說明，並交辦兩人彙整相關標案合約與結案報告。但黃姓科長與承辦員辦理休假，縣府呼籲在二十五日縣府團隊交接後，接任縣長能善盡職責、以昭公信，公開資訊讓政治清明。

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