傅崐萁爆包養記者 監委申請調查

2018-12-21

原民台、壹電視記者也請辭 三立記者免職

〔記者粘湘婉、蕭宇涵、蕭方綺、鍾麗華／台北報導〕前花蓮縣長傅崐萁遭立委段宜康質疑，涉嫌「包養」十五名平面與電視台記者，繼客家電視台、台視、東森、聯合報等四家媒體記者請辭，原民台、壹電視記者也已請辭；三立祭出重罰，表示「該員利用職務之便，收取私人利益，造成公司名譽受損，予以免職處理」。中天表示「正在調查了解，將依相關規定處理」。

公廣集團中的客家電視台有記者涉入，客台第一時間表示該名記者已離職，公廣集團昨再度發表聲明，表示「原民台」已離開公廣體系，屬於自主經營，對於旗下的客家電視台確有記者涉案表示遺憾，強調「相關主管對於員工行為並不知情」。

監委王幼玲、王美玉、趙永清等人昨申請自動調查，了解花蓮縣府辦理採購案有無違失，及ＮＣＣ對於記者收受政府利益有無監督機制。

監委指出，花蓮縣府辦理採購案的理由、得標廠商及相關法令依據為何？相關採購作業流程是否符合政府採購法及預算法等相關規定？尚待調查釐清。媒體記者的天職在於監督政府，卻違背新聞倫理規範，私自接受政府標案，以致媒體公信力嚴重斲傷，尤其採購案得標者包括客家電視台、原住民族電視台等公共廣播電視集團的媒體記者，相關疑義均有深入瞭解的必要。

監委說，記者參與採購案投標，相關人員有無違反公廣集團不專為政府或某一政黨服務、以服務公共利益的經營理念？相關人員有無涉及疏失責任？ＮＣＣ對於媒體記者疑似收取政府機關利益，影響報導方向，有無相關監督機制？也須進一步調查。

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