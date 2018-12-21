我駐大阪辦事處長蘇啟誠因假消息輕生？ 遺孀：只是起因

2018-12-21

家屬指蘇可能被調回國 不堪受辱

〔記者呂伊萱／綜合報導〕我駐大阪辦事處長蘇啟誠九月在關西機場事件後自戕身亡，外界普遍歸因於假消息間接導致處長備感壓力，並傳出蘇輕生前接獲外交部懲處通知。蘇啟誠遺孀昨透過電視台發表聲明，表示假消息只是起因，蘇在遺言中並無提及，而是因「覺得遭到羞辱」，才決定以死明志。

外交部：尊重家屬說法 沒有評論

外交部昨天僅表示尊重家屬說法，沒有評論。

本案始於有網友在PTT發文，指責駐大阪辦事處接電話態度差，另有人造謠指出，台灣旅客靠著中國駐日使館派出的巴士才脫困，事後證明中國並未派車。警方查出批評電話態度的貼文者「GuRuGuRu」是台北大學游姓大學生，依社維法函送，南投地方法院根據證據判定不符社維法要件，裁定免罰。

外交部對該判決表示無法接受，駐日代表謝長廷也發表言論說，游生向法院承認沒打這通電話，真相大白，「一切都是造假」。

蘇啟誠遺孀昨接受電視台訪問，並發表聲明指出，「某些政治人物」與外交部將蘇啟誠輕生歸咎到一名大學生發出的假消息上，家屬認為有辱先生名譽，因此出面澄清。

家屬聲明強調，蘇處長絕無憂鬱症，遺書內容並未提及假新聞造成的壓力，而是在完成上級交代的檢討報告後，表明「不想受到羞辱」，以死明志。聲明也澄清，僅有家屬手中保留手機通聯紀錄與手寫遺書，外界諸多說法是刻意誤導視聽，且有卸責之嫌。

蘇太太昨指出，假消息只是事情起因，如同法院判決所說，與蘇的死沒直接因果關係；蘇太太說，在蘇啟誠輕生前兩天曾通過電話，電話中提到可能會被調回國，蘇啟誠僅表示，「沒有辦法忍受這件事」。她認為蘇啟誠身為職業外交官，可能被調回國，是「職業生涯無法承受之重」。

蘇太太：期盼未來能善待外交官

蘇太太說，任何道歉都換不回蘇啟誠這條命、都是多餘的，只希望這件事能儘快平靜下來，然後「不要誤導大家就好」。蘇太太說，希望未來能檢討對待外交官的方式，給一點基本的尊重，畢竟培養一個外交官不容易，毀掉卻輕而易舉。

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