馬英九批蔡英文「蠻橫」府：馬八年任內經濟最差

2018-12-21

馬稱蔡的氣度 「還不如陳水扁」

〔記者施曉光、李欣芳／台北報導〕前總統馬英九昨天發表由他口述、前總統府副秘書長蕭旭岑著作的「八年執政回憶錄」新書，其中以一篇專章「馬英九總統的前後期同學們」談自己與李登輝、陳水扁、蔡英文的互動，馬以「梟雄」、「權變機巧」、「以權謀私」形容李登輝；肯定陳水扁「行事有彈性」、「聰明」但「對錢看得重」；對於蔡英文則批評「蠻橫、不近情理」，「論氣度，還不如陳水扁」。

馬在書中透露，李登輝執政時，台灣社會發生「白曉燕命案」等重大社會案件，當時五萬群眾上街頭抗議，李居然說「這是中共的陰謀」，讓他錯愕、失望，深刻感受到執政者「以權謀私」，才會辭去行政院政務委員職務。

馬還爆料，二○○八年當選總統後向李登輝請益，李告訴他「你比較乾淨、誠實」，還解釋自己年紀一把，受不了鬥爭，才開記者會稱個人支持民進黨總統候選人謝長廷，但由人民自己決定，沒想到民進黨還有人去東京宣傳「李登輝被國民黨收買」，讓李哭笑不得。

馬肯定扁「行事有彈性」、「聰明」、「有理論基礎」，「可惜對錢比較看重」，並認為「可能是因為扁嫂吳淑珍的緣故」。

至於蔡英文，馬透露，任教政大時與蔡「算是有些私交」，當年自己撰寫台灣申請加入世貿組織的學術論文，蔡幫忙注解。他批評蔡二○一六年當選後雖稱「謙卑」，但後來作為大相逕庭，而且「蠻橫、不近情理」，「論氣度，蔡英文還不如陳水扁。」

馬英九並透露，蔡英文就任時，他當面向蔡請求讓駐美代表沈呂巡在美國多待一週，但蔡只是看他一眼，「已讀不回」，根據ＡＩＴ前理事主席薄瑞光的透露，沈呂巡「被迫離任」是蔡英文的要求。

府：馬的回憶 與多數國民記憶有落差

總統府發言人黃重諺回應說，馬的回憶與絕大多數國民的記憶顯然有相當落差。在總體經濟方面，馬任內的表現是歷屆以來相對表現不好；馬宣示年金改革，卻把年金問題留給下一任的政府；任內封存核四，卸任卻要人民繼續承受核電風險；為了發動對國會議長的政爭，甚至涉入司法洩密，這些人民都記得。

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