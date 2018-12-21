回顧「九月政爭」》馬英九：沒把王當寇讎 王金平：別歪曲就好

2018-12-21

〔記者施曉光、林良昇、彭琬馨／台北報導〕前總統馬英九昨天發表「八年執政回憶錄」新書，對於「九月政爭」的主角人物、前立法院長王金平，馬英九在書中為王澄清，自己從不認為王是「藍皮綠骨」，只是「行事風格不同」，他八年總統任內立院通過許多法案，王金平「居功厥偉」。馬還強調，「我沒有對王院長個人有過成見」，「也不曾把王金平當成寇讎」。

王金平昨受訪則說，他還沒看到馬的新書，不便做回應，不要歪曲事實就好，是非公道在人心，讓大家去論斷。

談太陽花學運 「這群人害死台灣」

馬的新書提到當年「太陽花學運」時，指馬英九當年對王金平拒絕總統動用院際協調權感到「沉重」，還透露當時的副總統吳敦義、行政院長江宜樺對王金平的態度感到「憂心忡忡」，認為王金平是要「搶回主導權」。

馬英九接受媒體提問時，提到「太陽花學運」仍氣憤難平。他說，當時這些人要求先通過兩岸協議監督條例，才能審查兩岸服貿協議，但蔡政府上台後什麼都不做，所以他才說這些人把台灣「害死」。他還說，兩岸協議監督條例至今沒有處理，根本就是「騙局」。

王金平昨在論壇致詞時也對太陽花學運發言說，每個人的角度不一樣，也不必去批判人家，他只從立法院的角度來看，不是從行政院或總統府的角度去看，也只是片面而已，但他講的絕對都是事實。

馬英九則在發表會上向媒體特別澄清，當年那起事件應該稱為「九月風暴」，而不是「馬王政爭」，強調他是「依法行政」，「不能不做」，如果其他人犯錯，他也一樣要依法處理。自己沒有像外界所想像在爭鬥王金平，「那個事情我不處理，無法服眾。」

不過，當時被監聽的立法院民進黨團總召柯建銘受訪時痛批，馬英九「還在掩飾自己的過錯」，總統和檢察總長違法監聽電話就是「破壞憲政體制、介入司法個案」，時至今日還自稱「依法」，馬種種爭功諉過的作為，都是為了後續官司鋪排。

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