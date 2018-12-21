馬英九出書再戰2020？ 朱立倫：勿政治化解讀

2018-12-21

〔記者邱書昱、何玉華／新北報導〕前總統馬英九發表「八年執政回憶錄」新書，被解讀是為了再戰二○二○年的總統大選，新北市長朱立倫昨天受訪說，不要那麼政治化地去解讀，他覺得這本回憶錄就是馬執政八年或過去的一些歷史做個回憶，政治人物出版回憶錄在國內外都很正常。

吳敦義感恩之旅 「很正常」

對於國民黨主席吳敦義週六啟動「感恩之旅」，朱立倫也表示，吳主席的感恩之旅是感謝這次選舉的支持者及黨務幹部，這是很正常的，大家要用正面的態度去看，不用去懷疑任何其他的部分。

下一步 「25日以後再報告」

記者也追問朱立倫的「下一步」？朱仍重申「十二月二十五日以後再跟大家報告」；至於新北市副市長李四川到高雄擔任副市長，外界解讀是朱立倫為總統大選的布局，朱對此回應說，「沒有任何一點的政治考量」，只希望高雄市政能夠做得更好，這是他與準高雄市長韓國瑜的共識，希望李四川到高雄之後全力協助韓市長，第一天就開始拚建設、拚經濟。

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