江︰蓄意鬧場的只是少數學生

2018-12-20

江當年下令驅逐學生 馬︰支持

〔記者陳鈺馥、林良昇、鍾麗華、楊心慧、何玉華／綜合報導〕前行政院長江宜樺前晚到台大社科院演講，遭大批學生包圍要求他面對四年前下令鎮壓太陽花學運的責任。對此，江宜樺昨在臉書聲明表示，他相信蓄意鬧場的只是少數學生。前總統馬英九則譴責抗議學生，強調當年江下令驅逐學生「我是完全支持的」、「他不講，我也會講」。

「感謝大家的關心與打氣，我很好。」江宜樺指出，他被包圍，看到抗議學生拚命衝撞、不理性地阻止別人發言，其他學生則繼續坐在位置上，希望演講重新開始，當時心情真的很複雜。

江宜樺提及，他相信大多數台大學生都是正直、善良與理性的，蓄意鬧場的只是少數學生，希望社會不要因此抹殺所有台大學生及主辦單位台大政治系學會的努力。

江宜樺表示，他原本打算在前晚的演講中，跟同學分享他們關注的兩個議題，「生涯規劃」與「太陽花事件」，但遺憾未能完成這場演講。

江宜樺指出，縱使有前晚的插曲，依然樂於與同學們在各種公開場合，針對當年太陽花事件及各種公共議題坦誠交換意見。

馬英九昨出席東吳大學演講，被問到江宜樺遭學生抗議時表示，這些學生擾亂校園安寧，侵犯學術、言論自由的行為，應該譴責。已過了四年，還要這樣去追殺，態度非常不可取。

黃國昌︰江的言行 是抗議起因

不過，曾參與太陽花運動的時代力量立委黃國昌則認為，抗議的學生非常有勇氣，敢挑戰權威、挑戰流血鎮壓後還大言不慚的江宜樺。他相信，江宜樺的言行，才是學生抗議事件重要起因。

他強調，真誠反省過去錯誤，對當年三二三、三二四流血事件負起應負的責任，才是馬英九、江宜樺現在應該面對的事。有人覺得學生的行為太過激烈，但被行政院暴力對待的學生，「他們要的公平正義，這個社會到現在還沒還給他們，他們只是要江宜樺給個交代」。

柯批學生「人家閉門上課還去鬧」

台北市長柯文哲受訪時則批評學生說，「抗議也要有ＳＯＰ，人家是閉門上課，那你還去鬧」。柯認為，自由是以不侵犯他人自由為範圍，普世價值在台灣還是要落實。

新北市長朱立倫受訪時也表示，現場有三百多名學生要聆聽演講，「你可以表達意見，但是你不可以妨害其他聆聽同學的自由」，這對台灣民主是再次的傷害。

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