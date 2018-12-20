江宜樺有空演講、沒空出庭 引爆學生突襲

2018-12-20

前天台大政治系演講 「323攻佔政院案」同日開庭

〔記者吳柏軒／台北報導〕前天晚上台灣大學政治系邀請前行政院長江宜樺演講，卻遭台大學生包圍痛罵「院長下令、警察打人」。這些學生包圍抗議的原因曝光，學生控江當天開庭請假，卻現身校園演講，使學生決議突襲，為的是要問其下令鎮壓民眾，導致流血事件的回應與道歉。

台大政治系以「政治哲學能改變世界嗎？」舉辦系列演講，十八日邀請江宜樺回母校分享，但演講訊息公布時，就引發網友質疑，活動也一度因報名人數超過預期而改教室，並改為限政治系、國發所、公事所等學生參與，結果其實不少參與學生是要向江宜樺提出質疑。

反黑箱課綱學生游騰傑在臉書發文否認策劃抗議，但提起四年前太陽花學運與三二三行政院佔領行動，警方驅離過程中，有一七四名學生及民眾受傷，多人被打得頭破血流，「不要打人」是那晚的卑微訴求，但至今找無打人警察，被打者卻一一遭判刑，而當時下令驅離學生的江宜樺卻不出庭，如今學生抗議是因其沒有給社會交代。

台大城鄉所學生許哲榕則指出，自己是三二三行政院佔領活動中的被告，但江宜樺屢次開庭不到，十八日也是「三二三攻佔行政院」案在台灣高等法院開庭日，但江宜樺依舊跟法院請假不願面對，但晚上卻可出現在台大演講，因此部分學生才決定到場向江提出抗議。

當天抗議現場也透過不少學生的手機直播，發現江被包圍時，有抗議學生對佔領事件逼問江兩次，也給江時間回應，只想其說一句道歉，但江都沉默不語，導致部分學生因江的態度而落淚。

台大︰應理性 不阻撓他人意見表達

承辦活動的台大政治系學會也在臉書發出聲明，對於未能保持秩序及安全表示抱歉。台大校方昨則聲明，歡迎並尊重各種不同意見進行交流，但應理性並不阻撓他人意見表達，自主自由前提下，校方會適度維持秩序，保護參與者的權益並維護師生安全的態度不變，確保台大理性的互動空間。

教育部長葉俊榮則說，大學是追求知識場域，若學校邀請貴賓演講，從學校角度大家應尊重，任何意見表達或公共議題討論等，都是言論自由，也都要互相尊重。

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