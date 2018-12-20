韓國瑜內定海洋局長朱挺玗 曾賄選判當選無效

2018-12-20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長當選人韓國瑜昨證實傳說中四位小內閣成員，其中準高雄市海洋局長朱挺玗，多年前因賄選被判當選無效的紀錄立刻遭外界質疑。韓國瑜昨天重提「聖人難找」，表示她已受過法律制裁，希望大家多關注她的長才。

韓︰聖人難找 她已受法律制裁

韓國瑜指出，未來的朱局長已被法律判決過、處罰也已結束，她有心為市府做事的話，相信市民與小內閣都能接受，希望大家以更寬廣的心看待。

朱挺玗昨受訪指出，涉賄選已是過去的事，未來她會全心努力讓高雄海洋文化、魚市場等成為城市亮點，全力打拚，不讓韓市長與市民失望。

韓國瑜今天將公布小內閣名單，部分人事提前曝光，包括海洋局長朱挺玗、民政局長曹桓榮、觀光局長潘恆旭、環保局長袁中新，韓國瑜昨也證實這些人事。

父為前議長朱安雄 因賄選案逃亡

其中，朱挺玗是高市前議長朱安雄的女兒，二○○八年競選市議員時賄選，被判當選無效，引發外界質疑。

地方人士指出，朱挺玗當年以二十六歲成為當屆最年輕議員，檢調卻查出曾任立委的媽媽吳德美涉嫌替她操盤買票，最終被判當選無效定讞；其父朱安雄則因高雄市第六屆議長選舉賄選案，於二○○三年經最高法院判刑定讞，朱逃亡海外（傳聞在中國）被列十大通緝要犯，因逃亡超過十二年，追訴期在二○一五年五月期滿。

韓國瑜昨晚出席一場餐會，會前對朱挺玗的賄選紀錄指出，如果因個人行為，法律已有判決，這個人在判決後重新出發，也願意服務公務部門，盼社會大眾看重她的長才。

韓國瑜上回發布原民會主委人事案時，第一時間也強調聖人難尋，但相隔不到一天就撤回該人事案。

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