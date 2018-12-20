卓榮泰 : 黨章未規定總統「連任優先權」

2018-12-20

自認不是保皇派 「大家都錯了」

〔記者楊淳卉、鍾泓良、楊心慧／台北報導〕民進黨主席參選人、行政院秘書長卓榮泰昨接受廣播訪問，對於外界質疑他代表「保皇派」，未來只是總統的「競選總幹事」，卓榮泰反駁「大家都錯了」，二○二○年除了總統選舉，民進黨還要維持國會多數，不能為了一個總統選舉，就放棄國會多數；總統、立委有初選機制，還要考慮贏的策略，黨章沒有規定總統有「連任優先權」。

黨內部分部門 須換新血

卓榮泰並提出兩大改革主張。一、黨的人事大調整，部分部門必須換新血，增加必要人員；二、黨的路線大辯論，不光是兩岸政策，亦包括國內政經發展的狀況。他也說，目前民情上達的速度太慢，他當選後將大量起用立委擔任黨務主管，讓黨更接近民意，若有政務官到黨內說明政策，黨務主管參與討論就能連結民意和政策。

柯是可進一步交往的朋友

至於未來選舉是否會與柯陣營或時力尋求合作？卓榮泰表示，民進黨有優秀人選應以黨員優先，倘若地方贏的策略不夠，才尋求與時代力量及其他友黨合作。

被問到未來「白綠」關係，卓榮泰認為，民進黨跟台北市長柯文哲可以當再進一步交往的朋友，但須在共同中心思想、核心價值之下，為了台北市利益、台灣價值，雙方可以合作。卓表示，為了台北市的利益、台灣的價值，柯應該有所調整，民進黨的黨員、包括他在內，都認為不適宜說「兩岸一家親」，因為「兩岸一家親」後面就是「共圓中國夢」。

對於新系大老吳乃仁在中生代共推卓榮泰後宣告退流、退黨，卓表示，他有傳簡訊給吳，希望吳繼續留在黨裡面打拚，並表達想去拜訪他，吳則簡訊回覆「謝謝」。

對於卓榮泰提到，民進黨與柯文哲「可以當再進一步交往的朋友」，柯文哲對此僅回「我們團隊民進黨的很多」。

柯︰想知道葛特曼的錢誰出的

傳出柯曾要求民進黨「先把戰犯交出來！」柯文哲昨被問到戰犯是否是總統府秘書長陳菊，因當時陳不斷支持姚文智參選，柯則說：「不要太多解讀，但我倒是很想知道葛特曼的錢是誰出的。」

作家伊森．葛特曼在九合一大選前來台，指台北市長柯文哲是騙子（liar），到中國推廣葉克膜技術，助長器官活摘。

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