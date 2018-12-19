段宜康︰徐榛蔚就職禮花235萬 夫傅崐萁編的

2018-12-19

〔記者彭琬馨、王錦義、沈佩瑤、王榮祥／綜合報導〕新任縣市首長將在廿五日就職，民進黨立委段宜康昨批評，前花蓮縣長傅崐萁去年編列二三五萬元，要讓甫當選花蓮縣長的夫人徐榛蔚風光就職，「我覺得經費太高了」。他批花蓮縣是全台就職典禮編列預算最高的縣市，呼籲接任縣長的徐榛蔚向外界說明，為什麼要花納稅人這麼多錢？

花縣府︰今年與鄉鎮市長分開辦 實支僅123萬

花蓮縣府昨解釋，二三五萬元是比照二○一四年傅崐萁就職，連同十三鄉鎮市長一起辦理就職典禮的費用編列，但今年採分別辦理，包括燈光、音響及表演團隊，實際預定執行經費一百二十三萬元。代理縣長蔡碧仲說，會依權責控制在一百萬元內，預算未使用的部分，後續交由新縣長定奪。

各縣市將於廿五日舉行新任縣市首長就職典禮，段宜康昨表示，各縣市、直轄市政府編列的就職典禮預算，大約是五十萬元不等，台南市、桃園市都不到百萬，台北市則僅有三十五萬元。

段宜康說，高雄市長當選人韓國瑜就職場面大，聽說有兩萬人要參加，他問高雄市政府，核定的經費為九十八萬元。為什麼小小的花蓮縣要花這麼多錢，「我們不了解」。照這樣支出的速度，不知道還要揮霍多少才算誠意？「全家就是你家，你家就是我家」。

北市府昨表示，今年就職典禮預算雖編列卅五萬元，但預估花費僅約六萬元。高雄市政府則證實就職典禮預算九十八萬元，若是超出預算，則由準高雄市長韓國瑜團隊支應。

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