轉型正義抓元凶 建加害者資料庫

2018-12-18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕促轉會昨說明成立至今「半年任務進度報告」，強調促轉會在轉型正義有三大開創作為，第一是國家首度有系統地面對威權統治時期的加害體制及加害者問題，政府首度處理國民黨政治檔案，和擴及受難者及家屬的政治創傷心理療癒。

促轉會發言人葉虹靈表示，「台灣轉型正義資料庫」將於明年十月底前建置完成，其中包括「加害者資料庫」，將呈現各層級加害體系的軍事檢察官、軍法官、總統參軍長、最後決策者，並公開當年審判文書，這部分不會有違法個資問題。葉指出，台灣歷經白色恐怖時期，誰受害？由誰判刑？誰該負責任？屆時「台灣轉型正義資料庫」都會概括解答，終結過去只有被害者卻沒有加害者的困境。

此外，促轉會行文央行，要求提供國幣改版的時間及成本，促轉會代主委楊翠表示，外界訛傳國幣改版要花五百億元，已請央行提供民國八十九年、九十四年國幣改版成本，精確了解須花多少錢來汰舊換新。

楊翠︰國幣是否改版 保留各種可能性

「是否改版保留各種可能性！」楊翠提及，目前新台幣中有蔣介石肖像只有一元、五元、舊版十元硬幣、流通性不大的二百元紙鈔，國幣改版具有「日常性」，央行為了夾娃娃機盛行，可編預算鑄造新硬幣有正當性，為何為了轉型正義沒有正當性？

此外，促轉會委員彭仁郁表示，已培訓六十位專業心理師、社工師，將在明年初完成第一階段廿位政治受難者及家屬的心理療癒。

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