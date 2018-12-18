中選會將推修法 公投不再硬綁大選

2018-12-18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕九合一選舉綁十案公投，創下台灣史上最長投開票紀錄，紊亂選務引發龐大民怨，中選會昨日召開選務工作檢討會議，確定將修正「公民投票法」，將公投案「應」與全國性選舉同日舉行，賦予彈性放寬為「得」，未來公投將不再硬綁大選。

今年公投綁大選出現大排長龍現象，投票時間截止後，甚至出現「一邊開票、一邊投票」離譜亂象，前中選會主委陳英鈐為此請辭下台。

中選會昨與直轄市、縣市選委會監察小組召集人、正副總幹事、組長共同開會，檢討選務作業缺失及修法事宜，在法規層面獲致兩大共識：第一，建議修正「公投法」第廿三條，將公民投票案「應」與全國性選舉同日舉行放寬為「得」。

第二，中選會也建議，公投案公告成立後「一個月起至六個月內」的現行條文，修正為「三個月起至六個月內」舉行投票。

中選會在會議也達成共識，未來選舉與公投合併舉行投票，將透過選擇適當面積規模的投開票所，降低每一個投開票所配置的選舉人數，增設圈票遮屏或投開票所等方式，以達到有效分流效果。

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