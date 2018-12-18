吳釗燮︰參與CPTPP 不希望受單一議題影響

2018-12-18

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣反日核食公投過關後，日本罕見坦言台灣恐難加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）。外交部長吳釗燮昨對此表示，在日本外相公開說法後，私下從其他管道獲知，「參與ＣＰＴＰＰ應該是不會受到影響」，正在尋求日方澄清說明。不過吳釗燮稍晚強調，他的意思並非不受影響，而是不希望單一議題影響到ＣＰＴＰＰ。

台灣已表明加入ＣＰＴＰＰ的意願，不過十一月下旬反日本核災區食品公投通過後，日本外相河野太郎七日說，日本不排除向世貿組織（ＷＴＯ）提訴，並首度表態指出，若台灣因為這樣的事態而無法加入，將令人非常遺憾。

民進黨立委王定宇、邱志偉、國民黨立委呂玉玲與李彥秀等人昨在立院外交委員會質詢此事。王定宇說，ＣＰＴＰＰ對台灣經貿非常重要，如果日外相表態代表日本的決策，「等於說第二輪沒有我們的分」，台灣就需要面對、調整並因應，外交部有無向日方確認政策？

吳釗燮第一時間回答，我方正在尋求澄清當中，「接下來幾天有機會獲得一些澄清」。吳釗燮說，這是日本外相公開的說法，但我方私底下也從一些其他管道獲知，「我們參與ＣＰＴＰＰ應該是不會受到影響」。

吳釗燮稍後答覆呂玉玲時改變說法，指他的意思並不是不會受影響，而是不希望單一議題影響到ＣＰＴＰＰ。

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