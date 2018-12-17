桃市議員當選人 涉賄選收押

2018-12-17

無黨籍張運炳 投票日仍涉現金買票 吊車尾連任

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市中壢區六十三歲無黨籍市議員當選人張運炳，選前涉嫌以現金向選民買票，桃園地檢署前天指揮桃園市調查處搜索張運炳與其六十二歲張姓競選總幹事住處及服務處等處所，查扣四十四萬一千七百元賄款、行動電話及選舉拜訪名冊等證物，並傳喚廖姓、游姓、簡姓助理及證人楊姓、許姓等十餘人，檢察官複訊後認定張運炳涉嫌重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，檢方昨依違反選罷法向桃園地院聲押禁見獲准。

尋求連任的市議員張運炳，曾任桃園縣第十二、十三、十五、十六、十七屆縣議員。由於中壢選情激烈，張運炳為求當選，直至投票日當日凌晨仍安排樁腳涉嫌以現金買票，開票結果驚險以吊車尾當選。

檢調指出，張運炳於十一月廿四日凌晨，選舉活動結束後，駕車載著張姓總幹事前往中壢區大崙、龍崗及內定里等處，以電話聯絡樁腳碰面，並交付每人一萬二千元至四萬元不等，向熟識的選民買票。

據了解，檢調選前即接獲檢舉，上月廿七日約談張姓總幹事到案，聲請羈押獲准；考量桃園市議會於選後召開臨時會進行總預算審查，於臨時會結束後的十五日發動搜索約談，檢察官前晚訊後認定張運炳涉犯選罷法，當庭將他逮捕並向桃園地院聲請羈押禁見，法院昨裁准羈押禁見。部分被傳喚的選民坦承收賄，並繳回賄款七萬九千元，訊後請回，全案持續深入追查中。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/