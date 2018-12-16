自稱兩岸合編教科書 進我校園辦發表會

2018-12-16

鄭家建來台發新書 移民署︰初判違規

〔記者鍾麗華、林曉雲／台北報導〕由中國福建師範大學和台灣中華文化教育學會合編的兩岸高中語文教材，上週在台灣多所高中舉行新教科書發布會與教學觀摩，福建師大副校長鄭家建並當場宣布，下月起啟動兩岸合編歷史教材。移民署昨表示，鄭家建申請來台目的是教學及學術研討會，並沒有新書發表，初判已違規，將會讓邀訪單位說明，同時請教育部協助認定，若確屬違反，則會註記，鄭家建將不得來台。

國教院︰兩岸不可能合編教科書

負責教科書審定的國家教育研究院教科書研究中心主任楊國揚也鄭重駁斥，表示我國和中國不可能合編教科書，中國的出版公司無法取得我國的營業許可，當然不可能和我國出版公司共同編製教科書。外傳兩岸合編四冊高中國文教科書，依規定不能送國教院審定，不能進入學校成為教科書，只是一般圖書。

鄭家建近日率隊來台，陸續在台北達人女中、桃園大溪高中、高雄國光高中等校，與台灣編寫團隊共同舉辦兩岸合編教材新書發布會與教學觀摩。

據新華社、央視與人民日報等中國官媒報導，兩岸合編語文教材專案已開展四年半，雙方秉持「九二共識」精誠合作，去年編寫團隊在台灣出版合編高中國文第一、二冊及中華文化基本教材、高中古詩文選讀共五百萬字，已被台北、高雄等地二十多所高中使用；今年又合編並在台灣出版高中國文第三、四冊與教師手冊、教師用書共三百萬字。

楊國揚表示，這些都只是一般圖書，絕非教科書，所謂「兩岸合編教科書」只是一種說詞，並非事實，因為所稱兩岸合編教科書的出版單位，不具備出版教科用書之資格，依教科書審定辦法，不能提供學校選用。

民進黨立委黃國書批評，兩岸合編教科書去年遭媒體揭露後，教育部已遭外界批評，卻持續視若無睹、充耳不聞；這些教科書、教材背後挾帶政治目的，把「大中國史觀」透過各種方式滲透台灣，教育部應劃出紅線，嚴格把關，不要讓教育的國安防線失守。

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