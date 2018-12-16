前參謀總長羅本立辭世 享壽92歲

2018-12-16

〔記者羅添斌／台北報導〕前參謀總長、陸軍一級上將羅本立昨於台北三軍總醫院辭世，享壽九十二歲。台海飛彈危機期間，羅本立擔任參謀總長，下達多項作戰部署指令，並親赴金馬前線巡視防務多達十六次，穩定台海局勢、安定民心，卸任後獲頒象徵軍人最高榮譽的青天白日勳章。

台海危機時 坐鎮指揮

羅本立為安徽合肥人，民國十六年三月十四日（農曆二月十一日）生，民國三十八年陸軍軍官學校畢業。歷任師、軍長、陸軍指參學院院長、六軍團司令、副總司令、三軍大學校長、聯勤總司令、副參謀總長等職。

國防部昨表示，羅本立在民國八十四年七月任總長職，期間正逢台灣海峽飛彈危機，共軍戰機開始逼近海峽中線，妄以軍事恫嚇阻擾我民主發展，國家形勢在危疑動盪之際，羅親臨金、馬前線巡視防務十六次，穩定台海局勢，安定民心。

此外，在建軍備戰擘畫上，羅推動「精實案」、「博愛案」等重大施政，使國軍戰力日益精銳。民國八十七年三月卸職，轉任總統府戰略顧問，獲頒軍人最高榮譽的青天白日勳章。

軍方一級上將過去是終身職，由於現役將領依法不得到中國，羅本立因此於民國九十四年向總統府辭卸一級上將，獲同意除役後，隔年前往中國探親。

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