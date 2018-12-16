軍方首長異動 六軍團指揮官 黃金財接任

2018-12-16

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方多位重要軍職首長今天異動，相關官員透露，陸軍澎防部指揮官黃金財中將將接任六軍團指揮官，現任六軍團指揮官徐衍璞中將則調任國防部常務次長，澎防部指揮官職務由陸軍步兵訓練指揮部指揮官呂坤修少將接任。

此外，花東防衛指揮部指揮官賀政中將調任為陸軍教準部指揮官，花防部指揮官將由陸軍官校校長陳忠文少將接任。

六軍團在陸軍三大軍團中，所轄兵力最多，也是目前唯一一個指揮官及副指揮官都維持中將編階的作戰單位。新任指揮官黃金財中將為陸官七十四年班畢業，歷任馬祖莒光指揮部少將指揮官、南測中心少將指揮官，以及陸軍司令部副參謀長等職。

陳忠文接花防部 呂坤修掌澎防部

新任花防部指揮官陳忠文為陸官七十六年班畢業，曾任陸軍五八砲指部指揮官。官員表示，陳忠文過去曾在花防部擔任參謀長，對花東戰備及民情事務相當熟悉，也曾奉派到美國進修，為美國智庫大西洋理事會九十五年班畢業，未來的發展空間獲軍方內部看好。

新任澎防部指揮官呂坤修，歷任陸軍機步旅旅長、國防部軍事訓練處處長及步訓部指揮官等職。莫蘭蒂颱風肆虐高雄時，呂坤修率領官兵前往高雄鳳山忠孝國小救災，並協助校方災後復原，校方為了感謝軍方，特別邀請呂坤修擔任畢業典禮的頒獎嘉賓。

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