造謠男抓到了》謝長廷︰終還蘇啟誠清白

2018-12-16

法官裁定不罰 外交部︰難以接受

〔記者彭琬馨、駐日特派員林翠儀／台北、東京連線報導〕針對散播「台客受困關西機場靠中國救援」假消息的造謠者，法院裁定不罰，外交部對此感到遺憾與悲憤，也難以接受。外交部並表示，為避免因未經查證而逕自散布假消息引發爭議，卻無需承擔任何法律後果，將促請主管部會研議相關可行做法，對加害者課以法律責任，以確保受害者的尊嚴與權利。

對於抓到造謠者，駐日代表謝長廷表示，終於還給已故大阪處長蘇啟誠清白。他也說，社會有必要在此事上學到教訓，不曉得是誰、到底有沒有這個人、講的是不是真的，也不知道他有沒有打這通電話，結果因為憤怒、咒罵，幾萬人對一個代表處群起攻擊，任誰都會受不了。

謝長廷受訪表示，他在上月蘇處長過世兩個月的時候，向司法機關提出檢舉，後來發現對方是一名大學生，就沒有進一步追擊。他表示，自己是讀法律的，要找比較重的法條是很簡單的，但最後以社會秩序維護法，以最輕的罪嫌控告他，只是希望知道他是誰，希望他出來，因為他捅了那麼大的樓子、鬧出人命也不出來解釋。

謝表示，這也證明蘇處長在過世的前一天，還找律師要找出這個人的通聯紀錄，現在總算還他清白，因為根本沒有這通電話，這個都是假的。

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