各界慰留賴揆聲浪「空前的強」

2018-12-16

卓榮泰透露 民進黨大老、民間社團、企業界多認為賴嫻熟政務 離開「實在可惜」

〔記者李欣芳／台北報導〕強調要為民進黨九合一敗選負起政治責任的行政院長賴清德，一再表明時間一到將堅定離開，最近各界肯定他施政、要求他留任聲浪全面轉強。行政院秘書長卓榮泰透露，近來他接獲民進黨大老、民間社團、企業界等各界人士的意見，普遍認為賴院長留任，對國家、產業發展與政府政策延續都是很好的發展，若離職將會很可惜，這股肯定賴院長的慰留聲浪是空前的強。

姚嘉文︰賴做得不錯 應該留任

民進黨前主席姚嘉文受訪表示，賴揆過去一年多來確實做得不錯，應該留任，這次選舉大敗並非賴揆的責任，是蔡英文總統要負責，因年金改革與一例一休引發基層民眾反彈，都是總統上任後就推動的政策，既然蔡總統已辭民進黨主席為敗選負任，賴揆就該留下。

台灣社社長張葉森也說，他不曉得六大工商團體強烈挽留賴揆的力道能否真的留人，如果賴清德未來能獲蔡總統大幅授權，賴揆應該留任，如果留下來卻不能大幅施展所長，則應退下來，走出自己的一條路，重點在於總統不該動輒站在第一線管政務，應讓留任的賴揆大為施展所長，拚出政績後，總統再考慮要不要競選連任。

卓榮泰說，不少人寫了長篇文章要求一定要轉達給賴院長，大家普遍肯定賴院長，認為一年多來政務推動已很嫻熟，賴院長要離開「實在可惜」！但目前賴揆為民進黨敗選負責的態度沒有改變。

面對慰留 賴清德「笑而不答」

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）說，最近各界人士慰留賴院長的聲浪很強，賴院長與她四處走動，無論是接觸民進黨支持者、一般民眾或民間社團等各界人士，都明確表達盼賴院長留任，大家也普遍對其施政予以肯定，但院長都「笑而不答」！

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