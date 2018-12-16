韓國瑜第二位副市長 李四川出線

2018-12-16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕準高雄市長韓國瑜的第二位副市長，昨晚證實是現任新北市副市長李四川。

韓國瑜的三位副市長人選，第一位是前交通部長葉匡時，曾任行政院秘書長、國民黨秘書長的李四川是第二位人選。

據了解，韓國瑜認為李四川有工程專長，很了解基層，他曾拜訪李四川多次，李四川答應接任副市長。

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