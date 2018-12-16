吳敦義將展開選後感恩之旅

2018-12-16

〔記者施曉光／台北報導〕帶領藍營贏得九合一選舉的國民黨主席吳敦義，被外界視為參與二○二○總統大選的熱門人選之一，但選後始終拒絕表態。日前有國民黨中常委在中常會上要求循以往作法，在各直轄市、縣市舉辦選後謝票的「感恩之旅」，因此相關幕僚單位已經著手規劃，另據了解，吳敦義近日還將陸續安排拜會媒體，引發外界聯想，吳開始安排行程試水溫。

外界聯想大選試水溫 黨內稱無需揣測

對於選後謝票「感恩之旅」，算不算是吳敦義競逐二○二○的起手式？黨內人士強調，以往地方大選過後，都會安排類似謝票活動，而且這是應中常委的要求，外界不必多做揣測。

不過，這位人士也指出，由於以往黨主席都是黨內共推的總統參選人，自李登輝、連戰到馬英九，每次地方大選過後的地方謝票活動安排，慣例就是搭配總統選舉的前期活動，唯一例外的就是朱立倫，二○一四地方大選國民黨敗選後，朱立倫接下黨主席位子，一開始拒選二○一六，如果當時朱立倫直截了當承擔，黨內絕不會像現在還在爭執全民調問題，一定就是直接公推。

至於拜訪媒體的安排是否為試水溫？黨內人士研判，無論是否參選，吳敦義應該是想修補媒體關係，改善目前自己在媒體上相對弱勢的情況。

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