吳乃仁嗆退流退黨 卓榮泰喊話：一個朋友都不能少

2018-12-16

〔記者彭琬馨、周敏鴻／綜合報導〕民進黨主席改選內部風波不斷，由中生代派系共同推舉參選黨主席的行政院秘書長卓榮泰昨對表明要退黨退流的吳乃仁喊話，強調民進黨未來要改造、進步，「一個朋友都不能少」，包含立委段宜康、新潮流大老吳乃仁，還有在此群體裡的所有人，都是重要一員。

被問到目前為止，是否和總統蔡英文通過電話？卓榮泰表示，「到目前為止都沒有」。卓榮泰說，有向總統府副秘書長劉建忻打電話，因為這個決定牽涉到行政院，也需要跟總統報告，因為自己要離開行政院，無論在制度面、情理面都應該向劉建忻說明此事。

卓榮泰並說，參選至今，接到無數電話，有鼓勵、打氣，也有懷疑、洩氣的，但所有朋友都認為「民進黨需要有新的面貌、新的轉變」，既然要改造黨，就必須從最困難的地方開始。他說，只有從討厭民進黨人的嘴裡，講出民進黨的問題，才能比民進黨自己看得更深層，所以他很願意從這個地方著手。

卓榮泰並說，吳乃仁一直是可敬的長輩，「我很希望他繼續跟我們一起，指導我們」。他也說，希望能有機會與另位參選人游盈隆深談。

遭吳乃仁批判

鄭文燦：除了改革 其他不重要

吳乃仁直指對鄭文燦非常失望，批鄭「不顧三十年兄弟情」，鄭文燦昨受訪回應說，不會對派系事務做出評論，「現在生存發展、改革再造是民進黨重要的課題，其他的議題不重要」。

針對未來黨主席角色，民進黨立院黨團總召柯建銘強調，民進黨須建立一個派系可坐下來談的文化，新任黨主席具「高度政治性」，須扮演協調整合角色，大家共推、共同承擔結果。

首位喊出「中生代接班」的立委李俊俋受訪時則說，盼未來黨主席能說清楚黨要扮演的角色為何，他認為，政策與選舉應該清楚分開，黨擔任選舉機器、專心輔選，「不牽涉政策問題」，政策的制定與協調交由行政院、立法院與總統府，「避免黨要管政策、府也要管政策」，可能顯得很凌亂。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/