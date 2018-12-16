何志偉稱是好友 柯文哲翻舊帳狠酸「好到會說我是髒髒包」

2018-12-16

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市第二選區立委補選綠、白再度對決，對於民進黨議員何志偉強調與台北市長柯文哲是「好朋友」，柯文哲昨翻舊帳狠酸說「好到會說我是髒髒包」。對此，何志偉昨致歉，如果柯文哲這麼介意，他很誠懇地對柯說聲「不好意思，讓你不舒服了」。

何道歉「讓你不舒服」

今年五月民進黨提名姚文智參選台北市長後，何志偉當時評論「柯文哲現在是我們的髒髒包，吃完後一定要擦擦鼻子」。但他在立委補選登記前，多次向柯釋出善意，還說兩人是「好朋友」。

柯文哲昨調侃說「好到會說我是髒髒包」，「算了，反正聽聽就好！」柯表示，要選舉的人一定會爭取每個人的支持，只是對他們來說，這叫親疏有別。

代表柯家軍參與補選的北市觀傳局長陳思宇也趁機酸說，朋友有很多種，有很好的朋友、也有點頭之交。「何志偉跟市長的關係，大家應該都看得非常清楚。」

何志偉則回應說，「髒髒包」只是那個時空背景的一個形容詞，如果柯這麼介意，他很誠懇地說聲「不好意思，讓你不舒服了」。

何志偉強調，他跟柯一定會保持最美好的距離，兩人的關係就是議員與市長，但在政策上、公共議題上，相信有很多共同目標。

柯文哲昨評論說，這次立委補選會與台北市長選情很像，最後一定是一、二％之間的差距，不是險勝就是險敗，結果應該很接近。至於是否幫陳思宇拜票？柯文哲說，再講吧，政黨、外界資源當然還是有差，但選舉終究還是候選人個人影響一半以上的勝敗。

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