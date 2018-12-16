雙城論壇邀綠營 柯文哲：連議員都不來

2018-12-16

民進黨智庫學者也婉拒出席

〔記者鍾麗華、黃建豪／台北報導〕台北上海雙城論壇週四將在台北召開，但台北市長柯文哲邀請綠營學者參與，卻遭到拒絕。知情人士透露，柯文哲幕僚在九合一選前就曾接觸民進黨智庫的兩岸學者，希望提供兩岸政策與論述的建議，也邀請參加雙城論壇，但遭民進黨智庫學者婉拒。柯文哲昨證實，不僅綠營學者，連民進黨議員都不願參加雙城論壇。

柯：這是城市交流而已

柯文哲坦言，他們早上才在研擬雙城論壇的邀請名單，奇怪的是，想邀請議員，但到現在為止，沒看到有民進黨議員參加，這也是怪怪的，有時候就大家Take it easy（放輕鬆）一點，這是城市交流而已，不要弄得大家都很緊張。

至於綠營人士是否在避嫌？柯文哲說，他不曉得，但昨天收到的名單中，民進黨議員、綠營學者幾乎都沒有人要來。

事實上，柯文哲任內舉辦的雙城論壇，不論在台北市或中國上海市舉辦，除了二○一五年白、綠之間關係仍友善期間，當時有民進黨議員張茂楠、王孝維、童仲彥三人陪同與會外，隨後二○一六年（童仲彥）、二○一七年（梁文傑），都各僅有一名民進黨籍議員參加。

對於今年雙城論壇是否會再提「兩岸一家親」，柯文哲日前受訪時未正面回答，僅表示九二共識或兩岸一家親都已被標籤化；他已向中方說明，經貿往來、文化交流這類「實質交流比較重要」。

不過，民進黨智庫的兩岸學者認為，過去柯可以不談「九二共識」，改以「兩岸一家親」與對岸交流，是因當時國民黨敗選，民進黨與對岸無法溝通，柯想扮演兩岸溝通角色，北京也想裂解民進黨，同意以「兩岸一家親」的「低標」做為「通關密語」。

學者：柯在玩政治遊戲

該名學者指出，選後局勢轉變，國民黨大勝，藍營執政縣市成為中國的籌碼，柯分裂民進黨的重要性遞減，柯若想持續交流，中國恐進一步施加壓力，要求柯表態，「這是柯的困境」。

中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程則表示，習談「兩岸一家親」是「共圓中國夢」、「台灣是中華民族大家庭中不可分離的成員」，「柯講的時候心裡也這樣想嗎？」

林文程認為，「兩岸一家親」與「九二共識」如追根究柢，兩岸歧見相當大，但若保持模糊，就是在玩政治遊戲，「柯也是在玩政治遊戲」。

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