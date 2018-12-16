一週大事（12月9日至15日）

2018-12-16

國內：

●交通部十一日宣布，二○二一年新舊款機車全面加裝防鎖死煞車系統ＡＢＳ或連動式煞車系統ＣＢＳ的政策暫緩，明年新款車加裝的政策則照常實施。

●行政院會十三日通過「核子事故緊急應變法」、「災害防救法」等七部法律的修法草案，以防制假訊息。對於散布核子事故不實訊息而致人於死，最高可處無期徒刑。

●大法官十四日做出第七七一號解釋，認定繼承權不可剝奪、永不喪失，過去的「繼承回復請求權如果消滅，繼承權就隨之消滅」的判例及解釋違憲，即起不得沿用。

國外：

●加拿大依美國要求逮捕中國科技巨擘華為公司財務長孟晚舟後，中國政府分別在十一與十三日證實逮捕兩名加拿大人，加國將中國列為「高度警告」旅遊國家。

●美國參議院十一日通過「西藏旅行對等法」，將由美國總統川普簽署生效，對於禁止美國外交官員、記者和旅客進入西藏的中國官員，美國政府將禁止他們取得入美簽證。

●英國首相梅伊十二日遭逢不滿脫歐協議的同黨國會議員提出黨內不信任案的挑戰，最後憑藉兩百位保守黨議員的支持，挺過逼宮危機，她並承諾在完成脫歐要務後自請下台。

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