星期專論》暴風雨前的寧靜？

2018-12-16

◎何瑞恩（Ryan Hass）

台灣近期的九合一選舉結果，有點像是一場「羅夏克墨漬測驗（Rorschach test）」 —人們如何看待某件事，正反映出他們心裡是怎麼想。對北京當局來說，選舉結果代表廣大民意拒絕蔡英文總統的政策，包括她的兩岸關係路線。國民黨內有不少人也得出類似結論，言之鑿鑿地認定兩岸緊張情勢趨緩，才是解決台灣其他挑戰的先決條件。而對許多民進黨人來說，選舉結果帶來的是不同的教訓，即速度過快地推動多項改革，對造成的社會衝擊思慮不周，就會在政治上造成極大損害。再過十三個月，台灣又要舉行總統大選，前述歧異論述在此期間或將引導兩派人馬走向完全不同的方向。

九合一選後 北京維持對蔡政府強硬立場

北京當局接下來的目標，料將是顛覆民眾對蔡英文總統有能力有效治理台灣的信心。北京想要降低台灣選民再次推選蔡英文的可能性，因而可能利用散佈假消息之類的手段，放大民眾對蔡的不滿。北京也將嘗試跳過蔡政府，直接與親中的地方首長接觸，藉此宣揚這類路線才能為民眾帶來實質利益。北京還會強調對中國採取更開放的態度，便可開啟經濟契機，來爭取台灣企業家及青年族群的支持。與此同時，北京也幾乎肯定會對蔡總統領導的政府維持強硬立場，包括強化對台軍事施壓，以及進一步窒息台灣的國際空間。總之，北京軟硬兼施的兩手策略，在未來數月可能會軟的更軟、硬的更硬，企圖加劇台灣選民在遠離中國的風險，與靠攏中國的利益之間的對立。

國民黨將彰顯親中紅利 但不切實際

另一方面，國民黨領導層可能會試圖彰顯高雄、台中等地的新任市長，為其市民爭取到的實質利益。除此之外，他們也會試著讓各界看到，對北京擺出親善姿態，就能招來更多中國觀光客，也會增加農產品出口中國的機會。但如此一來，國民黨將冒著造成社會產生不切實際期待的風險，讓民眾以為兩岸和平紅利將從天而降，實際上卻可能一無所獲，尤其是距離下屆總統大選已沒有多少時間。換言之，國民黨或許將面臨與馬英九政府任內類似的政治挑戰—即必須向社會證明，兩岸和諧不僅可為企業大老帶來好處，也將改善台灣勞工的生活品質。

倘若北京當局執拗地全面拒絕與蔡政府對話—看起來可能如此—那麼蔡政府將轉尋其他出路。北京愈是打壓台灣，台灣政府就愈可能轉向其他夥伴，以抗衡來自中國的壓力，這正是外交物理學的定律之一。

台灣外交多角化策略 以美國為起點

台灣的外交多角化策略，典型上是以美國為起點。在二○一九年，蔡英文政府或將憑藉台灣自身的優勢，以顯而易見的具體方式強化與華府關係的進展，這也將為其他夥伴（例如日本、印度、澳洲、歐盟和東南亞各國等）的跟進樹立典範。美台之間非正式關係的強化可能以許多方式進行，包括額外的軍售案；高階官員互訪；蔡總統更高調地過境美國；美台聯手與第三方在網路安全或公共衛生之類共同挑戰上的新合作；美台提出擴大教育和觀光交流的新倡議；以及簽訂增強雙方經貿關係的協議等。

然而，這種路徑也暗藏不少風險。例如，若達成以上進展的步伐與台灣的政治進程不一致，或台灣政治人物公開預告將有所突破（如美台自由貿易協定將定案），結果卻事與願違時，台灣社會的期待將落空。另一項風險是，美台關係可能在針鋒相對的台灣選舉環境下淪為政治難題，尤其是在二○二○年總統大選的辯論焦點，若圍繞著北京是否做為台灣與世界各國往來的入口（如國民黨人的主張），以及台灣是否有能力繞過北京，深化與其他國家的連結（如民進黨人的觀點），問題將更為嚴重。反過來說，風險也可能是「懲治台奸」（punish the traitor）運動的興起，尤其是在民進黨候選人指控國民黨政治人物，為了迎合中國而出賣台灣的情況下。

還有一種風險是，相較於過去幾年，兩岸關係可能會在美中關係裡扮演更核心的角色。目前，處理美中關係的兩國高層，在應對兩岸緊張情勢時，尚未建立完整的標準反應機制。但在此同時，美中關係可說是比過去四十年都來得緊張。因此，隨著美中關係的緩衝條件愈來愈少，雙方的衝突將被放大，維護台海和平穩定的舉措也將承受更多壓力。

美中關係空前緊張 兩岸情勢更複雜

換言之，在北京進一步施壓台北當局、蔡總統尋求他方支持加以因應的情況下，兩岸情勢在接下來的幾個月可能會更加複雜。台北、華府及北京三方領導人在此期間的決策，將對亞太地區的未來產生深遠影響。讓我們一同期盼，任何決策都能基於智慧、沉著及耐心。

（作者何瑞恩為美國智庫「布魯金斯研究所」研究員；國際新聞中心孫宇青譯）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/