蔡總統18日晤鄭文燦 蔡侯會再等等

2018-12-15

〔記者蘇永耀、何玉華、翁聿煌／綜合報導〕總統府昨日表示，總統與六都市長當選人的會見，第一場的台北市長柯文哲已於前天會面，第二場將於下週二（十八日）在桃園與桃園市長鄭文燦見面。

「蔡柯會」前天登場，見面地點排除市政府與總統府，選擇北門廣場及北門郵局。原傳出總統將於今日與新北市長當選人侯友宜會面，但侯友宜方面希望等到正式就職之後再安排。總統府發言人林鶴明昨說，對於侯友宜市長當選人提及有關場地事宜，府方理解侯團隊需要時間籌畫，雙方幕僚也將持續討論，做最好的安排。

侯友宜昨表示，他目前只是市民身分，總統府找的地點都是公務機關並不適當，希望等上任後再安排見面，屆時他以市長身分談市政，也比較務實。

對蔡英文選後陸續約見六都市長當選人，新北市長朱立倫昨受訪時消遣說，蔡總統已就任兩年半，才第一次要和地方首長會面，「也滿特別的」，以前歷任總統都常跟地方首長會面。他認為「總統應該要對地方事物非常了解，要隨時跟地方首長保持密切聯繫，對於地方的需求也應該要全力的支持。」

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