不滿鄭文燦推薦卓榮泰 吳乃仁退流退黨

2018-12-15

〔記者楊淳卉、彭琬馨／台北報導〕桃園市長鄭文燦等民進黨中生代發表聲明推舉行政院秘書長卓榮泰參選黨主席後，民進黨前秘書長、新潮流大老吳乃仁昨決定退出民進黨、退出新潮流，表達對民進黨敗選後不思檢討的強烈不滿。

批鄭無視卓榮泰曾羞辱段宜康

隸屬新潮流系的鄭文燦前天深夜透過臉書公布黨內中生代聯合推薦卓榮泰，強調卓「個性謙和無私，能夠在各種不同意見當中，協調折衝，整合出最大的共識與力量」。聲明公布後，吳乃仁昨凌晨在新潮流Line群組表明退出民進黨、退出新潮流。吳並對鄭文燦支持卓榮泰大表不滿地說，「剛看到你挺卓，那我要退黨也要退流」，「我已經忍了很久，這是最後一刀」。

吳乃仁受訪表示，卓榮泰上個月才在立法院罵新系立委段宜康，鄭文燦就簽下推薦卓榮泰的聲明，「不顧三十年兄弟情」，「未來小段如何領導新潮流？」吳強調，他對人選沒意見，但中生代推舉卓榮泰聲明中的理由，「那樣的羞辱小段的文字，鄭文燦都簽得下去，新潮流還有存在的理由嗎？」

吳乃仁並對民進黨敗選後檢討方向錯誤心痛且心寒，也認為蔡英文敗選後立即會晤柯文哲的舉動不智，黨內推舉卓榮泰只是最後一根稻草。

對於吳乃仁怒嗆退流退黨，鄭文燦昨陪同卓榮泰登記參選黨主席時，僅回應「我不知道這狀況」。卓榮泰則說，「乃公一直和藹可親，希望繼續留在黨內，帶領我們把黨的改造完成下去。」

段：卓大概沒想過會選黨主席

民進黨敗選後，段宜康上月廿七日在立法院質詢行政院長賴清德時，砲轟民進黨徹底讓人民失望導致敗選，並對賴揆拍桌。當天卓榮泰出面反擊，批段一點都不檢討自己過去如何強力主導黨團，卻用同樣理由指責別人，還嗆說「若這是黨認同的結果，請段宜康出來選黨主席」。

不過，最後卻演變成卓自己選黨主席，段宜康昨受訪時笑說，卓榮泰先前放話時，「大概沒想過自己會選黨主席」。段並說，自己心中有屬意人選，直到鄭文燦臉書出來前，他都還在努力，但既然黨內已有共識，所以作罷，這樣的結果他是覺得失望。

段宜康說，吳乃仁的憤怒，是因民進黨敗選後仍進退失據、瞻前顧後，不敢大開大闔檢討，卻還在花心思搞封建八股。

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