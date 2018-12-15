登記參選黨主席 卓榮泰：願與「討厭民進黨」朋友對話

2018-12-15

〔記者楊淳卉、李欣芳／台北報導〕由民進黨中生代連署共推參選黨主席的行政院秘書長卓榮泰，昨赴中央黨部完成黨主席參選登記。卓榮泰表示，最近台灣最大黨是「討厭民進黨」，這對所有黨員是最深切的警惕，未來他願走訪各階層領域，跟討厭民進黨的朋友一起談一談民進黨問題，有信心讓人看到、也同意民進黨的改變。

民進黨主席補選登記昨天截止，於明年一月六日由黨員投票產生人選。目前僅卓榮泰及台灣民意基金會董事長游盈隆登記參選；一度登記的前高雄縣副縣長郭泰麟於昨傍晚撤銷登記。

被黨內中生代共推 卓稱自己也訝異

民進黨主席人選一度難產，前天深夜黨內中生代包括桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅、台南市長當選人黃偉哲、嘉義縣長當選人翁章梁、前立委陳其邁聯名發表「中生代謙卑反省、共同承擔責任」聲明，共推卓榮泰，也讓情勢逐漸明朗。卓昨也在鄭文燦等人陪同下，完成黨主席參選登記。

被問到受黨內中生代共推，卓榮泰先是對媒體說「跟你一樣訝異！」他表示，最重要的不是民進黨需要什麼樣的黨主席，而是台灣需要什麼樣的執政黨。民進黨可否拋開執政黨心態，緊握建黨理想，勇敢跟人民站在一起，這才是最重要的。

卓榮泰表示，他已就參選黨主席一事向行政院長賴清德報告，賴揆尊重他的決定，也向總統府副秘書長劉建忻說明。卓並說，會在適當時間辭去行政院秘書長。

鄭文燦：卓榮泰是中生代的大師兄

被問到二○二○年大選黨內如何產生人選、是否支持總統蔡英文連任等問題，卓表示，黨主席不能決定，必須綜合性決定，他支持每一個人都有當總統資格、公平競爭的機會。對於蔡總統努力工作、把台灣帶到對的方向，大家應正面肯定她。

發起黨內中生代挺卓的鄭文燦表示，這是民進黨最困難時刻，他們共同推薦卓榮泰參選，代表這世代共同承擔責任。卓榮泰是中生代裡的大師兄，每項職務都是使命必達，個性謙和，是最困難局面最好的人選。卓願意承擔責任，他們不會置身事外，會在不同崗位幫助他。

談到共推的過程，鄭文燦表示，他前天先約陳其邁喝咖啡，後來就北上台北，找幾個年輕一輩見面聊聊，過程中決定共推卓榮泰，地點不是在總統官邸。卓榮泰則說，他有參與這場聚會，但中途離開一陣子，後來又被叫回去，「就不能再離開了。」

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