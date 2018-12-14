陳明文洩密案 判刑6月定讞

2018-12-14

〔記者溫于德、曾迺強／綜合報導〕民進黨籍立委陳明文，十一年前任職嘉義縣長時，被控涉嫌洩漏民雄污水下水道工程底標給特定廠商，台南高分院日前依公務員洩漏國防以外秘密罪判處六月徒刑，得易科罰金十八萬元，最高法院昨駁回上訴，全案定讞。

陳明文昨發表聲明，對判決結果深感遺憾，強調他清白從政，一路走來始終如一，深信司法終能還給他公道，本案初始即為政治追殺案件，他絕無收受廠商任何賄賂，亦無圖利廠商，更無洩密行為，將待收到判決書後，再另行循司法程序救濟，以捍衛清譽。

該標案工程底價六億五四○○萬元，得標的偉盟公司以低於底標廿萬元的六億五三八○萬元標下，陳明文最後被依圖利、背信、公務員洩漏國防以外秘密等罪起訴。嘉義地院一審認為檢方罪證不足，二○一二年九月判決無罪；全案上訴台南高分院後，因工程案移付仲裁，合議庭延至去年九月才宣判，陳被認定確實洩漏底價，但基於未構成圖利，改依公務員洩漏國防以外秘密罪判刑六月，得易科罰金十八萬。

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