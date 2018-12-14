驗票結果出爐 丁輸柯3567票

2018-12-14

〔記者溫于德、楊心慧、沈佩瑤／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中以三二五四票之差落敗後聲請重新計票，台北地院昨公布最終驗票結果，兩人票數差距更大，丁輸給柯三五六七票，翻盤失敗，丁聲請時所繳之四二八萬餘元保證金，將收歸國有；丁所提的「選舉無效」訴訟將擇期開庭。

選舉無效訴訟 將擇期開庭

台北地院行政庭長黃柄縉昨召開記者會解釋，經五十組法官進行七個工作天驗票，五位候選人重新計票後得票數均有下降，丁減少了四七○票、為五十七萬七○九六票；柯驗票後也減少一五七票、為五十八萬六六三票。

被問到丁是否有機會再度聲請驗票？黃強調「沒機會」，丁將來不管提出任何訴訟，均只能依本次結果作為攻防資料。

丁守中昨在法院公布驗票結果後，召開記者會表示，驗票過程印證選務中有嚴重瑕疵，法院都已存證，未來打選舉無效官司時可作為主要攻防證據。

柯文哲表示：「我這次選舉還是太自大了，我們完全沒有派什麼監票員，他有我沒有，所以我要驗票前，就知道驗下去我會更多。」

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