國防院籲增軍費抗中 發展UAV、長程制壓武器

2018-12-14

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍近年推動軍改，強化各項軍備與演訓，對我防衛造成威脅。國防部官方智庫「國防安全研究院」近期針對中國政軍趨勢與我國國防科技發表評估報告，除點出中國企圖在二○二○年達聯合作戰、全域作戰等初步成果，更強調「首戰即決戰」概念，在美軍未抵時底定戰事。國防院建議，我國除應適度增加軍費，也可發展UAV、長程制壓武器。

因應中國「首戰即決戰」概念

今年成立的國防安全研究院，近日公布「中共政軍發展評估報告」、「國防科技趨勢年度報告」，詳述中國與我國的建軍作為。「中共政軍發展評估報告」內容提及，中國在二○一五年三月，派「運八」、「運九」軍機首度執行遠海長航訓練，去年至少十二次派軍機在台灣東部空域外圍飛行，更加入打擊能力可達關島的「轟六K」轟炸機，拒止美軍介入此區域爭端意圖明顯。

另外，中國遼寧號航空母艦在今年七月統合○五四A護衛艦、○五二D驅逐艦與二二飛彈快艇，演練區域反潛、防空、對海作戰與對地打擊，中國火箭軍與戰支部隊也持續精進彈道飛彈等能力，對我國、日本、美國關島等造成威脅。

該報告提及，解放軍除東風二一D反艦彈道飛彈、鷹擊一○○超音速反艦巡弋飛彈等，另包括○九五攻擊核潛艦、○九六戰略核潛艦，殲二○與殲三一戰機如完成部署，應有助強化中國「反介入／區域拒止」戰略。

「中共政軍發展評估報告」建議，我國以「創新／不對稱」戰略因應中國，必須適度增加軍費，建軍備戰要如「一隻有毒刺的豪豬」，另也首先強化軍事掩體、關鍵基礎設施保護，增強防衛韌性，同時努力提升戰力，更應與周邊國家加強軍事交流合作。

「國防科技趨勢年度報告」則提出多項我國建軍備戰的建言，除呼籲國軍應善用地形優勢，也應置下一階段國防自主重心在發展各式UAV（無人飛行載具），能偵打一體的中大型機、自殺型機都可納考量。另為平衡敵我雙方長程打擊能力差距，也應以現有天弓、天劍、雄三等飛彈為基礎，發展新一代彈性制壓武器。

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