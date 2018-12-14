民進黨中生代共推 卓榮泰今登記選黨魁

2018-12-14

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席選舉今天截止，由於被點名的黨內中生代紛表明無意願參選，黨主席人選混沌，黨內高層及各派系昨晚決議共推行政院秘書長卓榮泰接任黨主席。卓榮泰將在今天下午兩點赴中央黨部完成黨主席參選登記。

黨內中生代包括桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅、台南市長當選人黃偉哲、嘉義縣長當選人翁章梁、前立委陳其邁昨連名發表「中生代謙卑反省、共同承擔責任」聲明。

聲明指出，「這是民進黨最困難的時刻，也是最需要承擔責任的時刻，作為黨內中生代的我們，除了謙卑反省，更將共同扛起責任，和全黨一起迎接挑戰，走出困局」。

聲明指出，「經過共同的討論，我們認為面對眼前的挑戰，民進黨需要一位堅定無私的專職黨主席，能夠全心投入黨的改造與革新，並且爭取台灣社會更大的信任，中生代的大師兄卓榮泰是最適合的人選。」

今截止 目前僅一人登記

聲明指出，卓榮泰有完整的政治歷練，從地方到中央，從國會到行政，每一個崗位上，他都使命必達，扮演好每個角色。特別是他的個性謙和無私，能夠在各種不同意見當中，協調折衝，整合出最大的共識與力量，這是他足以扛起黨主席重責大任的特質。「我們共同推薦卓榮泰來擔任民進黨主席！」

聲明指出，承擔黨的未來，不能只靠黨主席。「我們每一個人也都會共同扛起責任，無論在地方、中央，不分黨務、政務，也沒有派系分野，我們都將在新任黨主席的領導下，共同承擔，絕不推辭，站好自己的戰鬥位置，為黨打拚」。用一個全新、團結，並且充滿活力的團隊，回應民意的期盼，迎接未來的每一項挑戰。

截至目前為止，僅有前高雄縣副縣長郭泰麟登記參選黨主席，卓榮泰則將在今下午赴黨中央完成參選登記作業。民進黨主席補選將於二○一九年一月六日由黨員投票產生。

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