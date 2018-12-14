孫大千提七問要求全民調 國民黨中央不再隨之起舞

2018-12-14

〔記者施曉光、林良昇／台北報導〕繼國民黨立委林為洲、台北市議員當選人羅智強主張黨內總統初選應採全民調後，前立委孫大千昨天也跳出來，他向黨中央提出「為何迴避全民調」等七個質疑。國民黨中央昨天無意再隨之起舞，黨內人士僅強調尊重各方意見表達，會再廣泛蒐集意見。

孫大千昨在臉書向黨中央提出七個問題，包括目前全體黨員中有多少比例是由萬年中常委與黨員大戶掌握的人頭黨員組成？為何縣市長黨內初選可以用全民調，總統大選卻要用各種理由搪塞迴避？立委、總統大選根本不會分開舉行，為何黨中央始終以此為藉口拖延總統初選提名時程？藍綠基本盤已經大幅萎縮，年輕中間選民將決定選舉成敗，此時談「排綠民調」有何意義？這次縣市長初選提名過程，有哪個縣市因為全民調而出問題？如果黨中央始終主張要兩組或三組以上的人參加初選，才可以透過協調決定初選方式，不就是逼大家放手一搏？一位準備代表國民黨參選總統的政治領袖，居然不敢面對全民調挑戰，不是丟盡國民黨的臉嗎？

黨內人士回應，總統初選遊戲規則還在蒐集意見當中，孫大千也不過就是另一種意見，國民黨尊重各方意見表達，未來會再廣泛蒐集意見。

國民黨立委︰可以不用那麼急

對於總統初選方式，國民黨立委陳學聖昨呼籲，立委補選都還沒結束，可以不用那麼急，黨內應彙整意見，持續溝通，不管用什麼提名方式，最基本就是要取得「最大的民意」。

國民黨立委王育敏表示，國民黨在之前的選舉，不論是縣市首長、議員候選人，除了特定艱困選區要徵召外，其他地方都是採全民調決定，以今年九合一選舉為例，結果是勝選，實施全民調是民主的展現，禁得起民意檢驗，會比黨員投票好。

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