黨產會追徵11億 國民黨聲請停止執行獲准

2018-12-14

〔記者黃捷、溫于德、李欣芳、施曉光／台北報導〕行政院黨產會認定國民黨舊中央黨部從借用、佔用、賤租到承購，一連串手法於法不合，因此追徵出售價額共十一．三億餘元，國民黨不服，聲請停止執行；台北高等行政法院認定本案確有難以回復損害急迫情事，且停止執行對公益不會有重大影響，裁准停止執行。

黨產會今年五月廿二日召開「國民黨舊中央黨部追徵案」聽證會，認為國民黨二○○六年將舊中央黨部大樓及土地，以十六億六○○○萬元轉售「張榮發基金會」，扣除土地增值稅及取得土地對價共五億餘元，國民黨共獲利十一億三九七二萬○六元為不當黨產，遂依法追徵。

黨產會發言人施錦芳表示，近來法院對相關的裁定見解不一，黨產會正在蒐集資料，本案黨產會是否抗告，會再研究。

國民黨行管會副主委李福軒則說，這是國民黨對黨產會的「護憲戰爭」又一次勝利，總計黨產會原本先後拍賣國民黨的兩件財產共約十九億元，都已經被台北高等行政法院及最高行政法院判決停止執行。

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