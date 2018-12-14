賴揆：進行「媒體信任度」民調

2018-12-14

〔記者李欣芳、楊綿傑／台北報導〕行政院院會昨討論規範假訊息的修法，政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）會中建議，政府參考歐盟的做法，做「人民對媒體信任度」的民調，行政院長賴清德當場裁示請通傳會負責這項民調，讓部會能依調查結果進行後續政策擬定。

Kolas：不影響電視台換照

通傳會副主委翁柏宗對此表示，會再跟行政院確認訊息，同時由委員會討論，最終還是尊重委員會的合議制決定。

媒體詢問政院，政府進行台灣媒體信任度民調，是否會做為未來電視台換證照的考核標準？Kolas說，不是這樣的，像歐盟是做為普查資料的建立，不是為了要考核媒體，而是調查歐盟各國國民經常使用的媒體有哪些，政府做這樣的民調也與媒體的考核無關。

Kolas說，歐盟今年二月用兩天時間打了二萬多通電話，對歐盟各國閱聽眾進行民調，針對民眾習慣使用的媒體，例如電視、廣播或線上新聞的信賴度進行普查。她在會中也提議做「人民對媒體信任度」的民調。

胡元輝：科技部已有調查資料

對於政府進行民眾媒體使用習慣及信任度的民調，中正大學傳播學系教授胡元輝受訪認為，歐盟確實在研究假訊息對策時，針對歐盟民眾的媒體使用情形進行了廣泛的調查，包括民眾如何使用媒體？對不同媒體的信任度、對假訊息的認知等，不過沒有就某家媒體的信任度進行調查。

胡元輝說，這種調查是政府施政重要依據，許多國家在決定政策時候都有類似做法。未來政府當然可委託具調查能力的專業或學術機構來進行調查。事實上，科技部的傳播資料庫近年已針對其中的若干項目有調查資料，可以運用，但假訊息部分不完整，建議可以再擴充。

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